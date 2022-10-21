Sayılan, sevilen isim Necibe Anmış, hayatını kaybetti.
Anmış'ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm akrabaları ve sevenlerini yasa boğdu.
Necibe Anmış yarın saat 12:00'da Lefkoşa kabristanlığına defnedilecek.
Sayılan, sevilen isim Necibe Anmış, hayatını kaybetti.
Anmış'ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm akrabaları ve sevenlerini yasa boğdu.
Necibe Anmış yarın saat 12:00'da Lefkoşa kabristanlığına defnedilecek.
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