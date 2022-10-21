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Necibe Anmış hayatını kaybetti

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Anmış ailesinin acı günü...
Necibe Anmış hayatını kaybetti

Sayılan, sevilen isim Necibe Anmış, hayatını kaybetti.

Anmış'ın vefatı başta ailesi olmak üzere tüm akrabaları ve sevenlerini yasa boğdu. 


Necibe Anmış yarın saat 12:00'da Lefkoşa kabristanlığına defnedilecek.

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