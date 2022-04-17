Necipoğlu: Halil Bey Kıbrıs'ın sevilen ismiydi

Kıbrıs Türk Otomobil Derneği Başkanı Gökhan Necipoğlu, Cahit Necipoğlu Klasik Otomobil Rallisi'nin bu yıl sevilen iş insanı Halil Falyalı'nın adının verilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

HALİL BEY TÜM KIBRIS'IN SEVİLEN İSMİYDİ

Gökhan Necipoğlu'nun açıklaması şu şekilde;

"Halil Bey tüm Kıbrıs'ta sevilen bir isimdi. Bu tür organizasyonların anlamı hem bizim için hem de sponsorlar için çok önemli. Bu sponsorlar şirketlerin talebi doğrultusunda olur. Bizde dernek olarak Özge Hanımla konuştuk ve ortak bir noktada buluştuk, ilk yarışımız bugün gerçekleşti, umarım organizasyonlarımız bu şekilde devam edecek."