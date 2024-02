NEDA ve DİEM 25 Cyprus’tan Bağımsızlık Yolu’na Ziyaret

Antikapitalist Sol Cephe Girişimi (Initiative For A Front Of The Anticapitalist Left) bileşenlerinden NEDA (Yeni Enternasyonalist Sol) üyesi Athina Kariati ve DİEM 25 Cyprus üyesi Demos Loakeim Bağımsızlık Yolu’na ziyaret gerçekleştirdiler.

Bağımsızlık Yolu Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede Genel Sekreter Umut Ersoy, Dış İlişkiler Sekreteri Salih Hayaloğlu ve Dış İlişkiler Sekreter Yardımcısı Mustafa Keleşzade görüşmede hazır bulundu.

Kıbrıs’ın güneyinden katılan heyetle yapılan görüşmede Kıbrıs Sorunu, sınıf mücadelesi, Avrupa Parlamentosu seçimleri konuları değerlendirildi. Görüşmede ayrıca Kıbrıs’ın hem kuzeyinde hem de güneyinde yükselen kiralar ve konut sorunu üzerinde durulurken, inşaat sermayesinin kar hırsındaki benzerlikler üzerinde duruldu.