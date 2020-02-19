“Neden aday olduğumun cevabı; Berlin Zirvesi"

Gazeteci Fatma Kişmir'in sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşakanı Akıncı Nisan’da yapılacak seçimlerde aday olmasındaki en büyük etkenin Berlin’de yapılan toplantı olduğunu dile getirdi,
“Bu fırsat bir defa daha kapımızı çaldı” ifadelerini kullandı.
Gazeteci Fatma Kişmir'in sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşakanı Akıncı Nisan’da yapılacak seçimlerde aday olmasındaki en büyük etkenin Berlin’de yapılan toplantı olduğunu dile getirdi,
“Bu fırsat bir defa daha kapımızı çaldı” ifadelerini kullandı.
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