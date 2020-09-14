Neden alışık olmadığımız yerde uyuyamadığımızı hiç düşündünüz mü? "Ben yerimi yadırgarım" diyen insanlarla mutlaka karşılaşmışsınızdır. Peki bu sadece onlara özgü bir durum mu, yoksa tüm insanlar için geçerli mi? Bilim insanları bu duruma "ilk gece etkisi" diyor. İlk gece etkisine neden olan şey nedir? İşte bilmeniz gerekenler.

Neden alışık olmadığımız yerde uyuyamıyoruz? İşte ilk gece etkisi hakkında bilmeniz gerekenler