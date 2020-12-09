Neden aşı olmalıyız? Aşılar güvenilir mi?

Bilindiği gibi Kovid-19 aşılarının bir kısmı ruhsatlanma aşamasına geldi ve aralık-ocak ayı gibi dünyada kullanıma girecek. Aşının koruyuculuk süresinin henüz bilinmediğini ve bunun zamanla görüleceğini belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Elif Hakko, “Aşılanma toplumda belli bir oranda yapılırsa salgının hızı azalır, daha az insan hasta olur. Toplumların aşılanması zaman alacak bir süreç, sabırlı olmalıyız. O zamana kadar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyum olmazsa olmaz. Aşı olmaktan çekinilmemeli. Ruhsat almış olan her aşı bilimsel olarak güvenlidir, gönül rahatlığıyla olunmalı" açıklamasında bulundu. İşte "Neden aşı olmalıyız?" sorusunun bilimsel olarak cevabı...

Şu anda henüz ruhsatlanmamış ancak Faz 3 çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğu birkaç aşı olduğuna dikkat çeken Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Elif Hakko, "Biri Çin’in inaktif yani ölü virüs aşısı, diğeri Almanya’nın ve Amerika’nın m-RNA aşısı ve bir diğeri İngiltere’nin Adenovirüs vektörlü aşısı.

Çin'de üretilen koronavirüs aşısı nedir?

Çin'de üretilen aşı, bilinen en eski yöntemle yani ölü virüs kullanılarak yapılmış aşı, genel anlamda güvenilirlik sorunu yok ancak Faz 3 çalışmaları yayınlanmadığından henüz etkinliği konusunda bilgimiz yok.

Almanya’da üretilen m-RNA aşısı nedir?

Almanya’da üretilen m-RNA aşısı, daha önce kanser aşılarında denenmiş bir yöntemle yani haberci gene virüsün bir proteini yüklenerek vücuda veriliyor. Vücut sanki virüsle karşılaşmış gibi bağışıklık hücresi üretiyor. Faz 3 çalışma sonuçlarında yüzde 95 oranında etkin bulundu. Kolda ağrı ve hafif ateş dışında ciddi yan etkisi olmadığı görüldü. Aynı yöntemle Amerika’da da bir firma aşı üretti

İngiltere'de üretilen Adenovirüs vektörlü aşı nedir?

İngiltere ve Çin’de de başka bir virüsün taşıyıcı olarak kullanıldığı Adenovirüs vektörlü aşılar üretildi. Bu aşıların da güvenilirlik sonuçları gayet iyi, ancak etkinlikleri diğer aşılara oranla biraz daha düşük bulundu” dedi.

Üç aşıda da şu ana kadar bildirilmiş ciddi yan etkiler yok

Almanya ve Amerika’nın ürettiği aşıların etkinliklerinin yüzde 90’nın üzerinde bulunduğunu söyleyen Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Elif Hakko, “Almanya, Amerika ve Çin’in ölü virüs aşısının şu ana kadar bildirilmiş ciddi yan etkileri yok. İngiltere’nin aşısında bazı nörolojik yan etkilere 2 hastada rastlandı ancak bunların aşı ile ilişkili olmadığı söylendi. Bunun dışında kolda ağrı, hafif ateş, halsizlik gibi basit yan etkiler görüldü” şeklinde konuştu.