Dünyanın dört bir yanında görülen yeni tip corona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle vaka sayısı 21 milyona, ölü sayısı 750 bine yaklaşıyor. Kurbanları her geçen gün artan salgını durdurmak için karantina uygulamalarına ve sosyal mesafe önlemlerine uymak hayati bir önem taşıyor. Ancak, her toplumda bazı insanlar pandeminin ciddiyetini görmezden gelip, kurallara uymamaya devam ediyor. Bilim insanları pandemi esnasında insanların davranışları şekillendiren toplumsal faktörleri inceledi ve kurallara uymayan insanların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti.

Bilim insanları pandemi esnasında insanların davranışları şekillendiren toplumsal faktörleri inceledi ve kurallara uymayan insanların oluşturduğu tehlikeye dikkat çekti.