Neden En İyi Fikirler Duş Sırasında Gelir?

Duştasınız ve herhangi bir şeye kafa yormadan saçlarınızı ovuşturuyorsunuz ve İŞTE! Bir anda dahiyane bir fikir aklınıza geliveriyor! Belki işte sizi deli eden o problemi çözüm yolunu buldunuz.

Duştasınız ve herhangi bir şeye kafa yormadan saçlarınızı ovuşturuyorsunuz ve İŞTE! Bir anda dahiyane bir fikir aklınıza geliveriyor! Belki işte sizi deli eden o problemi çözüm yolunu buldunuz. Belki de bir anda sizin için aşırı önemli olan bir şeyi fark ediverdiniz. Kim bilir, hayatın anlamını falan...

Bu tür "A ha!" anları, kullandığınız şampuanın içinde gizli değil. Ancak kendinizi yumuşak köpükle kaplamanızın, fikirlerin gelmesiyle ilgisi var aslında... Duş sırasında oluşan koşullar, yaratıcı bellekiçin en uygun ortamı yaratıyor. Tabii bir de temizlenmenizi sağlıyor; ancak bu tam olarak konumuzla alakalı değil.

Düşünmeden Yaptığınız İşleri Önemseyin

Yapılan araştırmalar, yaratıcı patlamalar yaşama ihtimalinizin, monoton işler yaparken daha yüksek olduğunu gösteriyor: balık tutarken, antreman yaparken, (biz Anadolu insanı için, tuvaletteyken) ve tabii ki, duş alırken. Bu süreçler çok fazla beyin gücü içermediğinden, beyniniz bir nevi "otomatik pilot" moduna geçiyor. Bu da sizin bilinçsiz benliğinizin rahatça çalışmaya başlamasına neden oluyor. Beyniniz özgürce düşünceler ve hafıza içerisinde dolaşıyor ve bunlar arasında ilişkiler kuruyor.

Bu şekilde yapılan "hayalperestlik", prefrontal korteksinizi rahatlatıyor. Bu beyin bölgesi, sizin kararlarınızdan, hedeflerinizden ve bilinçli davranışlarınızdan sorumludur. Aynı zamanda beynin geri kalan kısmının "varsayılan ağ modülünü" (VAM) aktive eder ve bu sayede, beynin farklı bölgeleri arasındaki iletişimin engelsiz olarak kurulması sağlanır. Frontal korteksiniz bu şekilde gevşekken ve beynin farklı bölgeleri birbiriyle daha kolay iletişim kurarken, bilinçsiz olarak yaratıcı bağlantılar kurma ihtimaliniz çok daha yüksektir.

Harvard Üniversitesi'nden Shelley Carson'ın açıkladığı gibi, sanılanın aksine aktif bir şekilde bir konu üzerinde düşünürken ya da bir iş yaparken, beyniniz en yüksek düzeyde çalışma gücüne erişmez (her ne kadar öyle hissetseniz de). Tam tersine, araştırmaların gösterdiği gibi beyin, onun zincirlerini saldığınızda ve rahatladığınızda en aktif hale geçer. Bu rahat konumdayken bol miktarda dopamin, yani mutluluk ve sakinliği sağlayan hormon salgılanır. Böylece beyniniz alfa dalgaları üretmeye başlar ki bu dalgalar, meditasyon yaparken veya çok mutlu bir şekilde rahatlarken üretilen dalgalardır. Bu dalgalar sayesinde beyin az önce bahsettiğimiz düş dünyasına dalar ve siz bunu fark etmeyebilirsiniz bile! Ta ki duş sonlanana veya bir fikir aklınıza gelip bu hayal dünyasından uzaklaşana kadar...

Dolayısıyla bir daha duşa girdiğinizde, rahatlayın, kafanızı düşüncelerden arındırın ve bırakın beyniniz geri kalanı halletsin. Her zaman duş sırasında bir aydınlanma yaşamayabilirsiniz; ancak televizyonunuzun neden karanlık gösterdiği veya internetinizin neden ara sıra kesildiği gibi önemsiz görünen ama hayatı berbat eden sorunların çözümüne ulaşabilirsiniz. Belki de hayatın sırrına, kim bilir?