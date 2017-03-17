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Neden Evden Çıkmadan Buzdolabında Demir Para Bırakmalısınız?

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Neden Evden Çıkmadan Buzdolabında Demir Para Bırakmalısınız?
Tatile gideceksiniz ve buzdolabınızda tüketemediğiniz yiyecekler bulunuyor. Geri döndüğünüzde o yiyecekler ne olacak? Soğukta dayanırlar mı yoksa hepsi çöpe mi gidecek? Ya siz evde yokken elektrikler kesilirse, nereden haberiniz olacak?

Buzdolabı içindeki yiyeceklerin bir soğuk bir sıcak kalması, donup çözülmesi zaten çok sağlıksız. Döndüğünüzde yiyeceklerin hala tüketilebilir durumda olduğunu anlamak için harika bir yoldan bahsedeceğiz size. Gitmeden bir süre önce bir bardağı suyla doldurup dondurucuya koyun. Su donduğunda, üzerine bir demir para koyun ve buzlukta bırakın.

 

Buzdolabının içinde para

 

Eve döndüğünüzde bozuk parayı bardağın dibinde bulursanız kötü haber; tüm yiyecekleri atmanız gerekecek! Çünkü bu demek oluyor ki siz evde yokken elektrikler, dolaptaki tüm yiyeceklerin çözülüp tekrar donmasına, yani bozulmasına yetecek kadar uzun süre gitmiş. Ancak bozuk para tepedeyse rahat olun; bu, elektriklerin gitmediği ve yiyeceklerinizin sağlıklı olduğu anlamına geliyor.

Bozuk parayı bardağın, yani buzun ortasında bulursanız bu da elektriklerin bir süre gittiğini, ancak bu sürenin yiyecekleri bozacak kadar uzun olmadığı anlamına geliyor.

Elbette siz yiyeceklerinizin sağlıklı olup olmadığı konusunda hala şüpheciyseniz yemeyin, her şeyden önce sağlık!

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