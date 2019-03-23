Neden Kulak Çubuğu Kullanmamamız Gerektiğini Gösteren İlginç Sağlık Raporu

Yıllardır kulaklarını temizlemek için kulak çubuğu kullanan yaşlı bir adamın kafatasında bakteri kaynaklı bir enfeksiyon oluştu.

Kulaklarınızı temizlemek için hâlâ ucu pamuklu kulak çubuklarını kullananlardansanız kafatasında tehlikeli bir enfeksiyon oluşan bir adam, bu davranışınızı gözden geçirmenize neden olabilir. Gelin bir kulak çubuğunun nelere sebep olabileceğine birlikte göz atalım.

Yayınlanan yeni bir raporda ortaya çıkan olayda 31 yaşındaki bir adam, geçirdiği bir kaza sonrasında ambulans ile bir hastanenin aciline götürüldü. Hastaneye ulaşıldığında hastanın bilinci yerinde değildi.

Aradan birkaç gün geçti ve bu hasta, isimleri hatırlarken zorluk yaşamaya başladığını fark etti. Sonrasında bulantı ile baş ağrısı hissetmeye başladı. Adamın dediğine göre son 5 yıldır sol kulağında ara sıra ağrı oluyordu ve bazen de duyma kaybı yaşıyordu.

Doktorlar adamın kafatasının tomografisine baktıklarında beyin dokusunda kulaklarının arkasından yayılan bir enfeksiyon oluştuğunu fark ettiler ve bunun Psödomonas aeruginosa isimli öldürücü bir patojen olduğunu belirlediler.

Bu durumda doktorlar, adamın şikayetlerinin nedeninin bu patojen olduğunu düşünmeye başladılar. Ölümcül dış kulak iltihabı olarak da bilinen bu hastalık, adamın beyin zarına ve dış işitme kanallarına yayılmıştı.

Peki bu bakteri nasıl oldu da bu adamın kafatasına yerleşebildi?

Yapılan detaylı incelemelerde adamın kulağında uzun bir zamandır sıkışmış olan bir pamuk parçası kaldığı anlaşıldı. Adamın daha önce yaşadığı duyma kaybının nedeni de muhtemelen buydu.