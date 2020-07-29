Neden PCR'a izin veriliyor da ELİSA izni verilmiyor ?

Eski Başbakan Siberl Siber sosyal medya hesabından yaptığı açıklama:

DOĞRU VE ZAMANINDA

KARAR ALMAK!

Covid 19’la ilgili olarak görev aldığım Başbakanlık Kordinasyon Konseyi günlerinde görüştüğüm iki üniversitemiz PCR cihazları, teknik personeli ve uzmanlarıyla birlikte Sağlık Bakanlığı’nın denetim ve kontrolunda her hangi bir ücret talep etmeden PCR testlerini yapmayı kabul etmişlerdi. (PCR kitlerini Bakanlık temin edecekti.)

Bu gelişmeyi, Nisan ayı içerisinde Sağlık Bakanı’na ilettiğim zaman, henüz daha öğrenemediğim bir nedenden dolayı red yanıtı vermiş ve 15 Nisan’da da ücretsiz destek olmaya hazır olan üniversitelerimize bu red yazısı iletilmişti.

Testlerde yaşanan kaos ortamı sonrasında ise bundan geri adım atılmış ve bir üniversitemizle PCR testleri için yakın zamanda anlaşma yapılmıştır.

Ve şimdi benzer bir durum ile karşı karşıyayız.

Bu kez de, ELİSA testleri ile ilgili aynı tavır yine sergilenmektedir.

PCR testi yapma izni verilen hastanelere, ELİSA testi yapma izni verilmemesinin nedenini bilmiyorum… Özellikle şüpheli vakalarda; PCR testi negatif çıktığı zaman, ELİSA antikor testi ile doğrulatmak, tanıya yardımcıdır.

Bu süreçteki tecrübeme dayanarak, yapmış olduğumuz uyarıların geç de olsa dikkate alınacağını söyleyebilirim. Fakat doğru kararları zamanında almak, hem halk sağlığı hem yönetime duyulacak olan güven açısından son derece önemlidir.

Bugün yaşamakta olduğumuz endişe, bilinmezlik ve sıkıntıların temelinde yatan, toplumsal güvensizliktir…

Güven verici bir yönetim yoksa, suçlu hep başka yerlerde aranır ve kötü yönetimin mağduru olanlar da bu kez birbirlerini suçlamaya başlarlar. İçinde bulunduğumuz durumun özeti, budur.