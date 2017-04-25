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Neden uykuya dalarken düşecekmiş gibi hissederiz?

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Neden uykuya dalarken düşecekmiş gibi hissederiz?
Birçok kişinin uykuya dalmadan önce yataktan düşecekmiş gibi bir his yaşadığını belirten Psikiyatrist Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, bu hissin muhtemel 7 nedenini sıraladı.

Psikiyatrist Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, tam uykuya dalacakken düşme hissi yaşamanın bazı durumlarda normal sayılabileceği gibi bazı durumlarda psikolojik ya da psikiyatrik bir belirti olabileceğini belirtti.

Üney, uykuya dalarken ki düşecekmiş hissinin 7 sık nedeni olduğunu belirterek, şunları söyledi:

Uyku Dönemleri Arasındaki Geçiş: Uykumuz birbirini takip eden iki ayrı dönemden oluşmaktadır. Nonrem ve rem dönemleri denen bu dönemler; gece boyunca 6-7 kez oluşur. Nonrem dönemi uykumuzun yüzde 75’ini kapsar. Bu dönemde, kalp atışımız ve soluk alıp vermemiz azalır.

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Kaslarımız gevşer. Diğer dönem olan rem döneminde ise beynimizin çalışması hızlanır, göz kaslarının çalışma hızı artar, vücut kaslarımız oldukça derin gevşerken kalp atış hızımız artar. Rüyaları bu dönemde görürüz. İşte bu iki dönemin geçişi sırasında vücut kaslarının aşırı gevşemesi nedeniyle düşme hissini yaşayabiliriz.

Karabasan: Uyku felci denilen durumdur. Uykunun rem-nonrem değişim evreleri esnasında görülür. Stresli dönemlerde artar. Rem dönemine geçişte, kişinin felç olmuş ya da düşecekmiş gibi hissettiği ancak müdahale edemediği bir dönemdir.

Panik Atak: Herhangi bir nedenle oluşan panik atak nöbetleri, tam uykuya dalarken oluşabilir. Bu durum kişide yatağı kayıyormuş, düşecekmiş gibi bir his yaratabilir.

Uyku Bozuklukları: Geç uykuya dalma, sık uyanma, erken uyanma, uyanmada zorluk gibi birçok şekilde karşımıza çıkan uyku bozukluklarında bu his yaşanabilir.

Endişe Bozuklukları: Endişelerin aşırı arttığı birçok psikiyatrik bozuklukta düşme hissine rastlanır.

Stresli Yaşam: Kişi gündelik yaşamında aşırı stres yaşıyor ve bunu kontrol edemiyorsa, vücut bu tip tepkilerle alarm verir. Stres kontrolü için çözüm üretilmesi gerekir.

Bazı İlaçlar: Gece yatarken alınan ve tansiyonu ani düşüren bazı ilaçlar bu hissin oluşmasına neden olabilir.”

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