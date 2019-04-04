Uykuya dalmak ve sürdürmekte güçlük olarak tanımlanan uykusuzluk, toplumda oldukça sık görülen bir rahatsızlık. Kaliteli bir uyku ise bilinenin aksine uyku süresi ile çok bağımlı değil. Sağlıklı uykunun en önemli belirtisi sabah dinlenmiş ve dinç olarak kalkabilmek. Doç.Dr. Barış Metin, teknoloji kullanımının uykusuzluğa neden olduğunu belirtip yatakta kullanılan tablet ve telefonların yaydığı ışığın, beynin uyku-uyanıklık döngüsünü değiştirerek beden ritmini bozduğunu vurguladı

Uykuya dalmak ve sürdürmekte güçlük olarak tanımlanan uykusuzluk, toplumda oldukça sık görülen bir rahatsızlık. Kaliteli bir uyku ise bilinenin aksine uyku süresi ile çok bağımlı değil.