  • BIST 1.624,090
  • Altın 587,44
  • Dolar 9,8299
  • Euro 11,3342
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

'Neden yalan söylüyorsunuz?' diye sorulan Miçotakis gazeteciye hakaret etti

» »
Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’e "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye sordu.
'Neden yalan söylüyorsunuz?' diye sorulan Miçotakis gazeteciye hakaret etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kendisini sığınmacıların Türkiye'ye geri itilmesi konusunda yalan söylemekle suçlayan Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel'i azarladı. Miçotakis, "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye soran Beugel'i kendisine hakaret etmekle suçladı; sığınmacılar konusunda da Türkiye'yi eleştirdi.

'GAZETECİLERİN ZEKASINI AŞAĞILAMAYIN, KANIT VAR'

Gergin diyalog, Atina’yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Miçotakis'in Maksimu Sarayı'ndaki ortak basın toplantısında yaşandı. İki başbakana soru soran Beugel, "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın" diye başladı; sığınmacıların Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

'NARSİST BİR İSTİSMAR'

"Reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Neden dürüst davranmıyorsunuz? Neden ‘Brüksel bizi yalnız bıraktı, altı yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı. (Sığınmacıları) başka ülkelere yerleştirmeliyiz, bunları yapmıyorlar ve evet (sığınmacıları) acımasızca, barbarca geri itiyoruz.’ demiyorsunuz? Neden Brüksel’in kapısını çalmayı bıraktınız?”

Beugel ardından Rutte’ye de, "Sizce Yunanistan'a ve hatta belki de Hollanda’ya, Hollanda’nın da sorumluluk payı olan bu insan hakları ihlallerini kabul ettikleri için nasıl yaptırımlar uygulanmalı?" sorusunu yöneltti. Hollanda’da birçok belediyenin Yunanistan’dan refakatsiz çocuk mülteciler gibi çok sayıda mülteciyi, almak istediğini söyleyen Beugel, buna Rutte’un engel olduğunu dile getirdi.

'BENİ BU OFİSTE AŞAĞILAYAMAZSINIZ'

Miçotakis ise soruyu, "Sizin Hollanda’da siyasetçilere direkt sorular sorma kültürünüz olduğunu anlıyorum. Ancak bu ofiste beni ve Yunan halkını, maddi gerçeklerle desteklenmeyen ifadelerle ve suçlamalarla aşağılamanızı kabul edemem" diye cevapladı. Yunanistan’ın, denizde binlerce sığınmacının hayatını kurtardığını iddia eden Miçotakis, bunu yaparken aynı zamanda Türkiye’den gelen sığınmacı teknelerini Avrupa yasalarına göre engellediklerini ve Türk Sahil Güvenlik birimlerinin gelip sığınmacıları alarak Türkiye’ye geri götürmeleri için beklediklerini ileri sürdü.

MİÇOTAKİS, TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Miçotakis, "Yunanistan’ı suçlamak yerine göçmen sorununu sistematik olarak araç haline getiren, güvenli bir ülkeden insanları çaresiz bir konuma zorlayanları suçlamalısınız. Size hatırlatmak isterim ki Türkiye’dekiler hayati tehlike altında değildir. Bizi değil, başkalarını suçlamalısınız” diye konuştu. Beugel’e "Bizim Sisam'daki kampımızı ziyaret ettiniz mi?" diye soran Miçotakis, Hollandalı gazetecinin, "Evet" yanıtına karşı ses tonunu yükselterek, "Hayır, gitmediniz. Bakın, bu binaya gelip bana hakaret etmeyeceksiniz. Net miyim? Şu an cevap veriyorum ve sözümü kesmeyeceksiniz" diye konuştu.

Beugel, basın toplantısından sonra yaptığı bir paylaşımda ise Sisam adasındaki kampı ilk ziyaret eden gazetecilerden biri olduğunu belirttti.

Hollanda basını için bağımsız olarak çalışan Beugel, daha önce de 23 yaşında Afgan bir sığınmacıyı evinde misafir ettiği iddiasıyla göçmenlerin Yunanistan’da yasa dışı ikamet etmesini kolaylaştırmakla suçlanmış, konu Yunan yargısına taşınmıştı.

Beugel, basın toplantısı öncesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Birazdan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte gelecek. Geri itmeler ve mülteci dehşetinin ortak sorumluları. Tek soru hakkım var. Onlara hangi soruyu sormamı istersiniz? Lütfen fikir verin" ifadelerini kullanmıştı. (AA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Portekiz'de işverenin çalışanla mesai saatleri dışında iletişimine yasak10 Kasım 2021 Çarşamba 12:07
  • Türkiye konusu açılınca Miçotakis resmen sinir krizi geçirdi, gazeteciye hakaret etti10 Kasım 2021 Çarşamba 10:35
  • Stockholm'de elektrikli scooter sayısı yarıya indirilecek09 Kasım 2021 Salı 21:38
  • Polonya-Belarus arasında sığınmacı krizi derinleşiyor09 Kasım 2021 Salı 21:09
  • Greenpeace Almanya, 'iklim krizini körüklediği' iddiasıyla Volkswagen hakkında dava açtı09 Kasım 2021 Salı 20:53
  • Sırbistan, savaş suçlusu Mladic'in duvar resmini korumaya aldı!09 Kasım 2021 Salı 20:33
  • AB Seyahat listesini daralttı09 Kasım 2021 Salı 20:18
  • Portekiz'de artık patron, mesai dışında çalışana mesaj atamayacak09 Kasım 2021 Salı 19:43
  • Biontech Yılın Üçüncü Çeyreğinde 3,21 Milyar Avro Kar Açıkladı09 Kasım 2021 Salı 18:08
  • Sierra Leone'deki yakıt tankeri patlamasında can kaybı artıyor09 Kasım 2021 Salı 17:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti