'Neden yalan söylüyorsunuz?' diye sorulan Miçotakis gazeteciye hakaret etti

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kendisini sığınmacıların Türkiye'ye geri itilmesi konusunda yalan söylemekle suçlayan Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel'i azarladı. Miçotakis, "Sığınmacıların geri itilmesi konusunda neden yalan söylüyorsunuz?" diye soran Beugel'i kendisine hakaret etmekle suçladı; sığınmacılar konusunda da Türkiye'yi eleştirdi.

'GAZETECİLERİN ZEKASINI AŞAĞILAMAYIN, KANIT VAR'

Gergin diyalog, Atina’yı ziyaret eden Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Miçotakis'in Maksimu Sarayı'ndaki ortak basın toplantısında yaşandı. İki başbakana soru soran Beugel, "Sığınmacıların geri itilmesi, Yunanistan’daki mültecilerle ilgili yalan söylemeyi ne zaman bırakacaksınız? Lütfen ne benim, ne de dünyadaki tüm basın mensuplarının zekasını aşağılamayın" diye başladı; sığınmacıların Yunanistan tarafından yasa dışı olarak geri itildiğine dair kanıtlar olduğuna dikkati çekerek şu ifadeleri kullandı:

'NARSİST BİR İSTİSMAR'

"Reddetmeye ve yalan söylemeye devam ediyorsunuz. Bu narsist bir istismardır. Neden dürüst davranmıyorsunuz? Neden ‘Brüksel bizi yalnız bıraktı, altı yıl bekledik, kimse bir şey yapmadı. (Sığınmacıları) başka ülkelere yerleştirmeliyiz, bunları yapmıyorlar ve evet (sığınmacıları) acımasızca, barbarca geri itiyoruz.’ demiyorsunuz? Neden Brüksel’in kapısını çalmayı bıraktınız?”

Beugel ardından Rutte’ye de, "Sizce Yunanistan'a ve hatta belki de Hollanda’ya, Hollanda’nın da sorumluluk payı olan bu insan hakları ihlallerini kabul ettikleri için nasıl yaptırımlar uygulanmalı?" sorusunu yöneltti. Hollanda’da birçok belediyenin Yunanistan’dan refakatsiz çocuk mülteciler gibi çok sayıda mülteciyi, almak istediğini söyleyen Beugel, buna Rutte’un engel olduğunu dile getirdi.

'BENİ BU OFİSTE AŞAĞILAYAMAZSINIZ'

Miçotakis ise soruyu, "Sizin Hollanda’da siyasetçilere direkt sorular sorma kültürünüz olduğunu anlıyorum. Ancak bu ofiste beni ve Yunan halkını, maddi gerçeklerle desteklenmeyen ifadelerle ve suçlamalarla aşağılamanızı kabul edemem" diye cevapladı. Yunanistan’ın, denizde binlerce sığınmacının hayatını kurtardığını iddia eden Miçotakis, bunu yaparken aynı zamanda Türkiye’den gelen sığınmacı teknelerini Avrupa yasalarına göre engellediklerini ve Türk Sahil Güvenlik birimlerinin gelip sığınmacıları alarak Türkiye’ye geri götürmeleri için beklediklerini ileri sürdü.

MİÇOTAKİS, TÜRKİYE'Yİ SUÇLADI

Miçotakis, "Yunanistan’ı suçlamak yerine göçmen sorununu sistematik olarak araç haline getiren, güvenli bir ülkeden insanları çaresiz bir konuma zorlayanları suçlamalısınız. Size hatırlatmak isterim ki Türkiye’dekiler hayati tehlike altında değildir. Bizi değil, başkalarını suçlamalısınız” diye konuştu. Beugel’e "Bizim Sisam'daki kampımızı ziyaret ettiniz mi?" diye soran Miçotakis, Hollandalı gazetecinin, "Evet" yanıtına karşı ses tonunu yükselterek, "Hayır, gitmediniz. Bakın, bu binaya gelip bana hakaret etmeyeceksiniz. Net miyim? Şu an cevap veriyorum ve sözümü kesmeyeceksiniz" diye konuştu.

Beugel, basın toplantısından sonra yaptığı bir paylaşımda ise Sisam adasındaki kampı ilk ziyaret eden gazetecilerden biri olduğunu belirttti.

Hollanda basını için bağımsız olarak çalışan Beugel, daha önce de 23 yaşında Afgan bir sığınmacıyı evinde misafir ettiği iddiasıyla göçmenlerin Yunanistan’da yasa dışı ikamet etmesini kolaylaştırmakla suçlanmış, konu Yunan yargısına taşınmıştı.

Beugel, basın toplantısı öncesinde sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Birazdan Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte gelecek. Geri itmeler ve mülteci dehşetinin ortak sorumluları. Tek soru hakkım var. Onlara hangi soruyu sormamı istersiniz? Lütfen fikir verin" ifadelerini kullanmıştı. (AA)