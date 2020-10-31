Nedeni bilinmiyor! Aynı fırından ekmek alan 300 kasabalı aklını yitirdi
15 Ağustos 1951 tarihinde Fransa'nın güneyinde yer alan Pont-Saint-Esprit kasabasında yaşayan yüzlerce kişi, yalnızca bir gecede tuhaf davranışlar sergilemeye başladı. Birçok kişi akıl sağlığını yitirdi, halüsinasyonlar gördü. Kasaba halkı bir sabah uyandıklarında kimse eskisi gibi değildi. Hemen hemen herkesin birbirini tanıdığı bu küçük yerde, herkes birbirine saldırıyor ve olmayan şeyler gördüğünü iddia ediyordu.
Tarihte gizemi çözülmemiş en önemli olaylardan biri şüphesiz "Lanetli Ekmek" olayı. Fransızca tabiriyle ”l'affaire du pain maudit” yani Lanetli Ekmek olayında 300'den fazla insan akıl sağlığını yitirdi.
31 Ekim 2020 Cumartesi 22:00
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