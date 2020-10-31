15 Ağustos 1951 tarihinde Fransa'nın güneyinde yer alan Pont-Saint-Esprit kasabasında yaşayan yüzlerce kişi, yalnızca bir gecede tuhaf davranışlar sergilemeye başladı. Birçok kişi akıl sağlığını yitirdi, halüsinasyonlar gördü. Kasaba halkı bir sabah uyandıklarında kimse eskisi gibi değildi. Hemen hemen herkesin birbirini tanıdığı bu küçük yerde, herkes birbirine saldırıyor ve olmayan şeyler gördüğünü iddia ediyordu.