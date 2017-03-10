Nef 2 yılda 4,5 milyar liralık yatırım yapacak

Nef İcra Kurulu Başkanı Timur, "2017 ve 2018 yıllarında toplamda 4,5 milyar liralık yatırım yapacağız." dedi.

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, 2017 ve 2018 yıllarında toplamda 4,5 milyar liralık yatırım yapacaklarını belirtti.

Timur, 2017 yılında yapacakları yatırımların detaylarını paylaşmak amacıyla düzenlenen basın toplantısında, İstanbul’da yeni projeler geliştirmeye devam edeceklerini, 2017 ve 2018 yıllarında toplamda 4,5 milyar liralık yatırım yapacaklarını açıkladı.

Anadolu yakasındaki ilk projeleri Sancaktepe’nin gördüğü yoğun ilgi nedeniyle Kandilli ve Beykoz’daki projelerini 2017 yılına çektiklerini kaydeden Timur, "Boğaz manzaralı rezidans ve şehir villalarının yer alacağı yeni Nef projelerinin, Anadolu yakasının merkezinde oturuma yönelik en kapsamlı projeler olması için çalışıyoruz." dedi.

Timur, 2017 yılında ayrıca Güneşli Basın Ekspres’te metro hattının üzerinde yer alan bir proje geliştirecekleri bilgisini de verdi.

"2016’da bin 435 adet konut satışı ile 1,3 milyar TL ciroya ulaştık"

Erden Timur, Nef Bodrum Yalıkavak projesinin VIP ön satışında gördüğü ilgiden çok mutlu olduklarını belirterek, "2017 yazında Nef Yalıkavak lansmanımızı yaparak projeyi genel satışa açacağız. Ayrıca, Bodrum'un en güzel ve gözde koylarından Gölköy’de denize sıfır yaklaşık 50 dönümlük bir arazide, dünyaca ünlü 'AW2' mimarlık ofisi tarafından tasarlanan 45 adet müstakil villa içeren Nef Bodrum Gölköy projemizde çalışmalarımızı hızlandırdık, mayıs ayı içerisinde VIP ön satışlara başlamayı planlıyoruz. Projede ünlü bir moda ve tasarım markası ile de iş birliği yapacağız." diye konuştu.

Yatırımlarının konut projeleriyle de sınırlı olmadığını belirten Timur, "Nef’in gençler için geliştirdiği ve ilki geçtiğimiz yıl Merter’de açılan 900 yatak kapasiteli akademik rezidans projesi Novu’yla ilk senemizde yüzde 95 doluluğa ulaştık. Bu başarının verdiği heyecanla Dolapdere ve Sütlüce’de iki yeni Novu kampüsü hayata geçecek. 2017 Eylül’de açılacak Novu Dolapdere ve 2018 Eylül’de açılacak Novu Sütlüce ile Novu’nun kapasitesi yüzde 150’ye yakın artacak." ifadelerini kullandı.

Timur, 2017'de enerjilerini yurt içine harcayacaklarını ve yurt dışı yatırımlarını bu sene için Türkiye’ye kaydırmaya karar verdiklerine işaret ederek, "Herkesin olduğu gibi bizim de önceliğimiz ülkemiz." ifadesini kullandı.

"Yakında çok önemli bir stratejik ortaklık duyuracağız"

Basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Timur, 2017-2018 içinde yapılacak yatırımların finansman modellerine ilişkin bir soru üzerine, her projede finansman modeli olarak; özkaynak, banka finansmanı ve türev unsurları kullandıklarını anlattı.

Bu sene geçmiş senelerin kârları biriktiği için toplam net borç miktarının düşeceğini aktaran Timur, özkaynak finansmanının daha çok olacağını ifade etti.

Timur, gayrimenkul sertifikası geliştirmeyi düşünüp düşünmediklerine ilişkin bir soru üzerine, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gayrimenkul sertifikası geliştirmeyi mutlaka düşünüyoruz. Bizim için çok önemli. Türkiye için de çok önemli bir ürün olduğunu düşünüyoruz. Görüşüyoruz... Sonuçta halka arz olduğu için aracı firmayla yapmanız gerekiyor. Önümüzdeki dönemlerde, bu yıl ya da önümüzdeki yıl da olabilir. Türkiye için doğru model. Muhakkak eksikleri var şimdi. Şirketlerin halka açılması ve halkın şirketlere ortak olması ülkelerin sürdürülebilirliği açısından çok önemlidir. Bizim halkımız borsa sevmiyor. Borsa oyun gibi düşünüyoruz. ABD'de halka açık şirket çoktur, vatandaş da ortaktır."

Gayrimenkul sertifikasını önemsediklerini çünkü halkın borsaya yatırım yapmadığını aktaran Timur, "Bir tane sertifika, hisse alıyorsun. Sonunda başka hisseleri de toplayıp en kötü senaryoda evinin anahtarına sahip oluyorsun. 'İstersen bu ev oluyor' diyebildiğin için, bizde de gayrimenkule düşkünlük çok fazla olduğu için insanları ona alıştıracak. O yüzden önemli." yorumunu yaptı.

"Kampanyada 335 milyon liranın üzerinde konut satışı gerçekleştirdik"

Nef Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Çelik ise 1 Şubat itibarıyla "Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti" kampanyası kapsamında Nef’in şu ana kadar 335 milyon liranın üzerinde konut satışı gerçekleştirdiğini belirterek, şunları bilgileri aktardı:

"2017'nin ilk 2 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 212 büyüyerek 420 milyon lira satış cirosuna ulaştık. Kampanya kapsamında 20 yıla varan vade imkanı sunduğumuz Nef Ataköy Residence; ön lansmanları yapılan Nef Bahçelievler ve Nef Sancaktepe ile İş GYO ve Nef ortak projesi olan İnistanbul Topkapı projelerimiz oldukça ilgi görüyor."

Konut kredi faiz oranlarında yaşanan düşüş ve hükümetin sektörün önünü açan adımlarının da hareketliliği artırdığını aktaran Çelik, "Ocak 2016’da konut kredi faiz oranlarının yüzde 1,15 seviyelerinde seyretmişti. Bu yıl bu oran kampanya kapsamında yüzde 0,45 seviyelerinde. Bu durum tüketicinin konut alma eğilimini pozitif etkiliyor." diye konuştu.

Çelik, kampanya kapamasında en çok talep gören ödeme seçeneklerinin ise 60 ay için yüzde 0 ve 120 ay için yüzde 0,45 kredi faizli ödeme planları olduğunu kaydetti.