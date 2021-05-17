  • BIST 1.454
  • Altın 499,024
  • Dolar 8,3250
  • Euro 10,1115
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

'Nefes alamaz, bir odadan diğer odaya gidemez oldum'

» »
Hatay'da yakalandıkları yeni tip koronavirüsü atlatıp görevlerine dönen Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Abdullah Türkmen ile hemşire İlyas Uçman, hastalık sürecinde yaşadıkları zorlukları anlattı.
'Nefes alamaz, bir odadan diğer odaya gidemez oldum'

Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Abdullah Türkmen, AA muhabirine, eşi ve çocuklarıyla yakalandığı Kovid-19'u evde 20 günlük tedaviyle atlattığını söyledi.

İlk olarak eşinin hastalığa yakalandığını ve ardından kendisinin de yaptırdığı testin pozitif çıktığını belirten Türkmen, şöyle konuştu:

"İlk 2-3 gün normal geçti ancak daha sonra çok ağırlaştı ve ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Daha önce ameliyat da oldum, birçok hastalık da geçirdim, 59 yaşındayım bu yaşıma kadar hiç böyle bir şey görmedim. Bu virüs hiçbir hastalığa benzemiyor. Nefes alamaz, bir odadan diğer odaya gidemez oldum. İlk 10 gün boyunca hiç uyumadım, gece kalkıyorum uykudan kabuslar görüyorum, nefes almakta sıkıntı yaşıyorum. 15'inci gündü sanırım, test için hastaneye geldim, eve döndüğümde 4'üncü kata merdivenlerden çıkamadım, sürünerek çıkmak zorunda kaldım. Eve girdiğimde 15-20 dakika yerde nefes almaya çalıştım."

Türkmen, hastalığın ağırlığını ancak yaşayanın anlayabileceğini, tedbirsizliğin çok can acıttığını ifade etti.

Hastalıkla mücadele ettiği her an ölümü aklına getirdiğini dile getiren Türkmen, "İnanın bu iş çok ciddi, bildiğiniz gibi değil, kesinlikle kurallara uymak zorundayız. Bir kere yakalandıktan sonra iyileşme şansınız olmayabilir. Biz iyileşenlerden olduk ama birçok arkadaşımız, akrabamız vefat etti. Tedbirlere uymak zorundayız yoksa bu işin sonu yok." dedi.

"Hastamızı görmek istiyoruz" diyen refakatçilere uyarı

Hastanenin Kovid-19 servisinde görevli hemşire İlyas Uçman da 15 gün evinde tedaviyle geçirdiği Kovid-19'a eşinin ve çocuklarının da yakalandığını aktardı.

Hem kendisi hem de eşi ve 2 çocuğu için endişelendiğini ifade eden Uçman, şunları kaydetti:

"Hastalığın bendeki etkisinde terleme olmadan vücudumu saran bir soğukluk ve burun akıntısı oldu. Bu hastalığa çocuklarım ve eşim de yakalanınca diken üstünde, sıkıntılı bir karantina süreci geçirdik. Uykumuzu etkiliyor çünkü hastalığın nasıl geçeceğini bilmiyoruz, ilk kez böyle bir durumla karşılaştık. Etkisi uzun süren bir hastalık ve sürekli endişe verici, korkutucu bir durum yaşadık."

Uçman, tedbirlere uyma konusunda çok hassas davranılması gerektiğini, hastalığın acı tarafını mesleğinde de gördüğünü dile getirdi.

Kovid-19 servisinde yatan hastaların refakatçilerine uyarıda bulunan Uçman, "Sürekli 'Hastamızı görmek istiyoruz.' diyorlar. Gelen kişi odaya girdikten, virüsü kaptıktan sonra kendisi de bizim hastamız oluyor. Genelde telefonla görüntülü görüşme imkanı sağlıyoruz, en azından temas ne kadar azaltılırsa bulaşı da o kadar az olur." ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 23'ü yerel 30 pozitif vakaya rastlandı, 39 kişi taburcu edildi17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:50
  • Covid ilaçları ne kadar etkili, koronavirüsü ilaçla yenmek gerçekten mümkün mü?17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:30
  • Prof. Dr. Ceyhan: Favipiravir önemli yan etkilere yol açmıyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:30
  • “Uyku sorunları çekenler, gece saatinizi kontrol etmeyin”17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:00
  • Belirtisiz olabileceği gibi ağır zatürreye de yol açabiliyor 17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:49
  • Bilimsel Araştırma: Görüntülü iletişim, bunama hastalığını geriletiyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:30
  • Hipertansiyon hastalarına tuz, aşırı kilo, sigara ve alkol uyarısı17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:00
  • Koronavirüste migrenden korunmak için ne yapabiliriz?17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:36
  • Hayatını düzene sokup pozitif enerjiyle buluşmak isteyenlere tavsiyeler17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:58
  • Limon ve sarımsak tansiyonu düşürür mü? Yüksek tansiyona iyi gelen 7 öneri16 Mayıs 2021 Pazar 21:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti