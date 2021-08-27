Nefes Darlığına Ne İyi Gelir?

Nefes darlığı tıp dilinde dispne olarak adlandırılmaktadır. Nefes almakta zorlanmak, derin şekilde nefes alamamak ve nefesin yetmemesi durumudur. Nefes alıp verme eylemi fark etmeden bilinçsizce yapılan bir eylemdir. Nefes darlığı durumunda ise kişi olayı fark eder ve çaba sarf etmesi gerektiğini düşünür. Oksijen açlığı olarak da tabir edilen bu durum, farklı hastalıklardan dolayı meydana gelmiş olabilir. Solunum insan hayatı için en temel ihtiyaç olduğu için ciddiye alınması gerekir.

Nefes darlığı, günlük yaşantıyı olumsuz etkileyen rahatsızlıklardan biridir. Akciğer ve kalp ile ilgili farklı hastalıklardan kaynaklanabilen bu durum karşısında kişi nefes alamıyormuş gibi hisseder ve oksijen alabilmek için özel çaba sarf etmesi gerektiğini düşünür. Merdiven çıkarken ya da koşu yaparken de soluksuz kalır, sürekli oturup soluklanmak ister. Nefes darlığının başlıca belirtileri bunlardır.

NEFES DARLIĞI NASIL HİSSEDİLİR?

Nefes darlığı kişinin günlük yaşantısına engel olan ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyen rahatsızlık türüdür. Nefes darlığı sorunu yaşayıp yaşamadığınıza karar vermeniz için sizlere nefes darlığı belirtilerini hazırladık. İşte bazı belirtileri:

Boğuluyormuş gibi hissetmek

Kalp çarpıntısı

Baş ağrısı

Baş dönmesi

Kronik ya da birden başlayan öksürük

Kanlı balgam

Yorgunluk

Hırıltılı solunum

Hava açlığı

Bilinç bozukluğu

Kilo kaybı

İstirahat sırasında solunum güçlüğü

Dudak ve ellerde morarma

Solunum güçlüğü

Nefesin hızlı olması

Göğüs bölgesinde sıkışma hissi

Hâlsizlik

Nefes darlığı rahatsızlığı ciddi bir sorun olduğu için en kısa süre içerisinde uzman bir doktora görünmeniz tavsiye edilir.

NEFES DARLIĞINA NE İYİ GELİR?

Sigara kullanılmamalıdır.

Alkolden uzak durulmalıdır.

Temiz hava solumak.

Kapalı bir odadaysak acilen açık alana çıkmak.

Kimyasal temizlik ürünlerinden uzak durmak.

Stres gibi etkenlerden uzak durmak.

Fazla kilolu olanlar kilo vermelidir.

NEFES DARLIĞINA İYİ GELEN BİTKİLER

Nefes darlığı sorunu yaşıyorsanız evde uygulayabileceğiniz yöntemlerden biri de bitkilerdir. Doğal çözüm sunan bitkiler sayesinde rahat bir şekilde nefes alabilme şansınız var. Sizler için nefes açıcı bitkiler listesini hazırladık.

Adaçayı

Zencefil

Zencefil ve karabiber çayı

Akgünlük

Limonlu su

Soğan ve bal uygulaması:

Soğan

Sarımsak

Nane

Ilık su ya da süt içinde bal

Sıcak suyun içine atılan kurt pençesi

NEFES DARLIĞINA İYİ GELEN HAREKETLER

Nefes darlığı sorunu için egzersizler çok önemlidir. Nefesinizi doğru kullanmak istiyorsanız basit yöntemlerle bunu yapabilirsiniz. Nefes kullanma ve nefes gevşetme tekniklerini sizlerle paylaşacağız.

Ayağa kalkın. Sırtınızı duvara yaslayın. Kolları gövde hizanızda aşağı bırakın. Başınızı öne doğru eğin. Bir sandalye alın. Sandalyeye oturun. Başınızı öne doğru eğerek dirseklerinizi bacaklarınıza koyun. Yine sandalyeye oturun. Bu sefer yumuşağı kucağınıza alın. Başınızı yatığın üzerine koyup bekleyin. Yere bağdaş kurarak oturun. Vücut dik olsun. Başınız hafif öne eğik olsun. Ellerinize karnın üst bölgesine koyun. Hafif baskı yapın. Burnunuzdan derin bir nefes alıp, ağzınızdan yavaşça verin. Daha sonra ellerinizi göğsün üstüne koyun. Burundan nefes alın ve 3 saniye tutun. Dudaklarınızı büzerek nefesi verin. 3-4 kez tekrarlayın. Yine aynı pozisyondayken gövdenizi geriye doğru esnetin ve derin nefes alın. Daha sonra ileri doğru esneterek nefesi öksürük olarak verin.

Nefes darlığına ne iyi gelir evde çözüm?

Nefes darlığının bitkisel tedavisinde kullanılan yöntemlerden biri 2 bardak kaynamış suyun içine atılan 3 çay kaşığı nanedir. Bu naneli çayın gün içinde 1 bardak tüketilmesi nefes darlığına iyi gelebilir. 3 yemek kaşığı süzme bal içine 1 şeker kaşığı kuru nane ve 1 tutam taze nane karıştırılır.

Nefes darlığını ne açar?

Bal, an zer balı, soğan, rezene, nane gibi bitkilerde nefes darlığına iyi gelmektedir. Nefes darlığı için kirli havası olan yerlerden uzak durmak, yaşanılan ortamın sürekli havalandırılması, sigara ve alkolden uzak durulması gerekmektedir.

Nefes almada zorlanma neden olur?

Akciğer kanseri, obezite, guillain barre sendromu, myastenia gravis, verem, panik atak ve anksiyete bozuklukları da nefes darlığına yol açan nedenler arasında yer alır. Akut ya da farklı bir deyişle aniden ortaya çıkan nefes darlığının nedenleri ise şu şekilde sıralanır: Astım. Kalp krizi.

Boğaz ağrısı ve nefes darlığına ne iyi gelir?

Tuzlu Su. Bir bardak ılık suya, bir çay kaşığı tuz eklenerek elde edilebilen tuzlu suyla yapılan gargara, boğaz ağrısının ve ağız salgılarının azaltılmasında etkili olabilir. Boğazdaki mikropları öldürme konusunda da etkili olduğu bilinen tuzlu su ile gargara yöntemi, her 3 saatte bir yeniden hazırlanarak uygulanabilir.