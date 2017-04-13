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Nefes için Tavla turnuvası düzenleniyor

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Nefes için Tavla turnuvası düzenleniyor
Kuzey Kıbrıs Tavla Federasyonu ile Kuzey Kıbrıs Elit Tavla Derneği, geliri kanser hastası Nefes’e bağışlanacak Tavla Turnuvası düzenleniyor.

“I. Salamis Açık Modern Tavla Turnuvası” adı altında 15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek turnuva Salamis Bay Conti Hotel’de gerçekleştirilecek.

Bilgisayarlı kura çekimi sistemine göre 2 defa yenilmeden elenmenin olmayacağı “Ana Aktivite” kategorisinin yanı sıra, “Danışman Çiftler, Tavla için Tavla, Mini Turnuva ve 1-Puan”  gibi 4 ayrı kategoride aktiviteler yapılacak.

Turnuva, “Nefes’e bir Nefes de bizden” sloganı ile gerçekleştirilecek.

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