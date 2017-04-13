Nefes için Tavla turnuvası düzenleniyor

“I. Salamis Açık Modern Tavla Turnuvası” adı altında 15-16 Nisan tarihlerinde düzenlenecek turnuva Salamis Bay Conti Hotel’de gerçekleştirilecek.
Bilgisayarlı kura çekimi sistemine göre 2 defa yenilmeden elenmenin olmayacağı “Ana Aktivite” kategorisinin yanı sıra, “Danışman Çiftler, Tavla için Tavla, Mini Turnuva ve 1-Puan” gibi 4 ayrı kategoride aktiviteler yapılacak.
Turnuva, “Nefes’e bir Nefes de bizden” sloganı ile gerçekleştirilecek.
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