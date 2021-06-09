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Nefese Dönüş Projesi Başlıyor

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Onlarca sanatçı UMK ile iş birliğinde “Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Haftası”nda farkındalık yaratacak.
Nefese Dönüş Projesi Başlıyor

Onlarca sanatçı UMK ile iş birliğinde “Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Haftası”nda farkındalık yaratacak.

Atölye çalışması, söyleşi ve konserlerle bağımlılıklara karşı ortak ses verilecek.

Proje çerçevesinde eş zamanlı Londra’da da etkinlik yapılacak.

KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu (UMK) ve Medi Foundation Bağımlılıklarla Mücadele Derneği  ve onlarca sanatçı ile düşünürün iş birliği ile bağımlılıklar konusunda toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı artırmak amacıyla geliştirilem “Nefese  Dönüş-Rhythm Of Breath” Projesi’nin açılış etkinliği cuma günü yapılacak.

Workshop şeklinde gerçekleştirilecek proje çerçevesinde bağımlık, bağımlılıktan kurtulma ve farkındalık konularında bir takım multidisiplinlerarası çalışmalar yürütülecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, özellikle Kovid-19 sürecinin de etkisiyle geçirilen bu karamsar dönemde, bağımlılıkların tümüne farkındalık arayışı ile geliştirilmiş olan sanatsal proje, Abdullah Denizhan, Oya Yaşarcan Silbery, Dicle Özlüses, Görkem Müniroğlu, Derya Ulubatlı, Leman Cankat, Leman Yavaş, İzel Seylani, Ayça İnal, Tuğçe Doygunel, Mehmet Doğu Karaman, Gürgenç Korkmazel, Hikmet Uluçam, Nevin Ersoy, Layla Edward, Korhan Akbaytogan, Salih Sevindik, Mete Hatay, Mustafa Kofalı ve Kurtuluş Özgen’in katkılarıyla hayata geçecek.

Dans, heykel, resim, tiyatro, seramik, film, video, perküsyon, şan ve söyleşileri  kapsayan workshop çalışmaları, konser ve final etkinlikleri Lefkoşa Surlariçi’nde bulunan Mahmut Paşa Otopark’ın damında gerçekleşecek.

11 Haziran  Cuma günü saat 17.00’de açılışı yapılacak olan “Nefese  Dönüş-Rhythm Of Breath” Projesi etkinliği çercevesinde, iki hafta boyunca halka açık sanatsal etkinlikler, atölyeler, sanatçı ve düşünür sohbetleri ve geziler yapılacak.

3 Temmuz Cumartesi ve 4 Temmuz Pazar günleri saat 19.00’da başlayacak performans ve sergi içeren gösterilerin sunumu  da yine aynı mekanda olacak. Sergi ise 7 Temmuz Çarşamba tarihine kadar ziyarete açık olacak.

EŞ ZAMANLI LONDRA’DA DA YAPILACAK

“Nefese  Dönüş-Rhythm Of Breath” Projesi çerçevesinde, İngiltere’de bulunan Kıbrıs Türk örgütleri  ve sanatçılarla  iş birliğinde eş zamanlı bir çalışma da Londra’da gerçekleştirilecek.

Erim Metto önderliğinde, çeşitli  dallardan sanatçıların katılımıyla üretilecek eserler, proje kapsamında 3 Temmuz’dan itibaren bir aylık süreyle sergilenecek.

Her yaştan ve gruptan kişinin katılımına açık olan etkinliklerle ilgili detaylı programa rhythmofbreath.live adresinden ulaşılabilir.

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