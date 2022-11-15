Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği TÜSAD, Dünya KOAH Günü’nde “Nefesinizin kıymetini bilin” çağrısı yaptı. Yılda yaklaşık 3 milyon kişinin hayatını kaybetmesine olan KOAH’ın en sık görülen ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığına dikkat çekti

Dünya KOAH Günü nedeniyle bir açıklama yapan TÜSAD KOAH Çalışma Grubu, hastalıktan korunmanın ve erken tanının önemine dikkat çekerek, “Nefesinizin Kıymetini Bilin” mesajı verdi. TÜSAD KOAH Çalışma Grubu Başkanı Doç. Dr. Onur Turan, solunum sistemiyle ilgili nefes darlığı, öksürük, balgam çıkarma gibi kalıcı yakınmalarla seyreden KOAH'ın yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir akciğer hastalığı olduğuna dikkat çekti.

Turan, dünyada 300 milyonu aşkın KOAH hastası olduğunun ön görüldüğünü belirterek, hastalığın yılda yaklaşık 3 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu, tüm dünyadaki ölüm nedenleri arasında üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

TÜTÜN İLK SIRADA

KOAH ile ilgili bilgi veren Turan, ”KOAH oluşumunda başlıca risk faktörü tütün ve tütün ürünleri kullanımı olmakla birlikte, hava kirliliği, biyomas (özellikle evlerde kullanılan odun, tezek gibi yakıtlardan çıkan duman), çeşitli gaz ve tozlara çevresel veya mesleki maruziyet de önemli risk faktörlerini oluşturuyor. Bu maruziyetlerin bulunduğu kişilerde nefes darlığı, öksürük ve balgam çıkarma gibi şikayetlerin ortaya çıkması KOAH tanısını akla getiriyor. Bu tanı, basit bir şekilde kısa sürede gerçekleştirilebilecek bir test olan solunum fonksiyon testi (SFT) ile konulabiliyor.

KOAH tanısı alan bir kişide ilk yapılması gereken, sigaranın bırakılması veya zararlı toz ve gaz gibi risk faktörlerine maruziyete son verilmesidir. Ayrıca dengeli ve sağlıklı beslenmek, düzenli günlük fiziksel aktivite yapmak KOAH hastaları için yapılması gereken davranışlar arasında yer alıyor.