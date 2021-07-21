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Nefesler tutuldu! Jeff Bezos ve ekibi de uzaya gitti!

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Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in geliştirdiği roket Türkiye saatiyle 16:12'de uzaya fırlatıldı.
Nefesler tutuldu! Jeff Bezos ve ekibi de uzaya gitti!

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un, sahibi olduğu uzay araştırmaları şirketi Blue Origin'in geliştirdiği roket Türkiye saatiyle 16:12'de uzaya fırlatıldı. Bezos'un da aralarında bulunduğu dört kişiyi taşıyan araç, kısa süren uzay yolculuğunun ardından dünyaya döndü.

Mürettebatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz yapılan uçuş, tarihte bir ilk olma özelliği taşıyor. Uçuşta Bezos'a kardeşi Mark Bezos'un yanı sıra Amerikalı kadın havacı 82 yaşındaki Wally Funk ve Somerset Capitals Partner şirketinin üst yöneticisinin 18 yaşındaki fizik öğrencisi oğlu Olivier Deamon eşlik etti.

Oliver Deamen uzaya giden "en genç", Funk ise "en yaşlı" kişi oldu. Uçuştan önce hızlandırılmış eğitim gören Bezos ve beraberindekileri taşıyan aracın, 106 kilometre yüksekliğe çıkması hedeflendi.

İngiliz iş adamı Sir Richard Bronson da 11 Temmuz'da şirketi Virgin Galactic'in geliştirdiği araçla uzayın başladığı nokta olarak kabul edilen yerden 100 kilometre yüksekliğe seyahat etmişti.

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