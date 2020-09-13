1-İmkansızı oldurmaya çalışmak

Negatif insanların en belirleyici özelliklerinden biri imkansızı oldurmaya çalışmaktır. İmkansızı oldurmaya çalışmanın ne kadar yorucu ve boş bir davranış olduğunu anlamak biraz zaman alabilir. "Ya olursa?" düşüncesi ile çıkılan bu yolda hem kendinizden ödün veriyor hem de çevrenizdeki insanları üzüyorsunuz.

Önünüze koyduğunuz imkansız hedefler yalnızca hayal kırıklığı ve hoşnutsuzluk getirir. Bu da negatif duyguları en iyi besleyen şeydir.