Negev Çölü'nde patlama

İsrail ordusundan kalan patlayıcının Negev Çölü'ndeki bir bedevi köyünde infilak etmesi sonucu iki Filistinli çocuğun yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail radyosunun haberine göre, Negev Çölü'ndeki Ebu Kuveydir köyünde, İsrail ordusundan kalan patlayıcının infilak etmesi sonucu biri 8 diğeri 10 yaşındaki iki Filistinli çocuk öldü.

Çocukların, ambulansın olay yerine ulaşmadan öldüğü belirtilen haberde, İsrail polisinin patlamaya ilişkin soruşturma başlattığı ifade edildi.

İsrail istatistik raporlarına göre, Negev Çölü'nde bazılarının tarihi yüzlerce yıl öncesine dayanan köy ve yaşam alanlarında yaklaşık 220 bin Arap yaşıyor. Bölge sakinleri, İsrail'de göreve gelen hükümetlerin, söz konusu köyleri ve yaşam alanlarını tanımadığını, su, elektrik gibi temel hizmetleri sunmayı reddettiğini ifade ediyor. Filistin kaynakları ise İsrail'in şimdiye kadar, 220 bin Arap'ın (Filistinlinin) yaşadığı 12 milyon dönümlük Negev Çölü'nün 11 milyon dönümüne el koyduğunu belirtiyor.