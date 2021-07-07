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Nehirlerdeki Metamfetamin Atıkları Yüzünden Balıklar Uyuşturucu Bağımlısı Oluyor

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Metamfetaminle kirlenmiş sularda yaşayan balıkların uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı.
Nehirlerdeki Metamfetamin Atıkları Yüzünden Balıklar Uyuşturucu Bağımlısı Oluyor

Metamfetaminle kirlenmiş sularda yaşayan balıkların uyuşturucu bağımlısı olduğu ortaya çıktı.

Çekya’da yapılan bir araştırmayla ortaya konan durum kentsel ortamlarda yaşayan türler üzerindeki beklenmedik baskının bir örneği olarak yorumlandı.

Çalışma için Prag Hayat Bilimleri Üniversitesi’nden araştırmacılar, bağımlılık geliştirme risklerini gözlemlemek için kahverengi alabalığı tatlı sularda bulunan seviyede metamfetamin koydukları su tankında izole etti. Sekiz hafta sonunda balıklar temiz tatlı su tankına alındı.

Journal of Experimental Biology’de yayınlanan araştırmaya göre, alabalık iki tank arasında seçim yapma imkanı sunulduğunda, yoksunluk yaşadığı için sonraki dört gün içinde metamfetaminle kontamine suyu seçti.

Bulgular, ayrıca metamfetaminli suda zaman geçiren balıkların, geçirmeyenlere göre daha az aktif olduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, yoksunluk sırasında değişen hareket davranışı ve metamfetamin tercihinin, balık beyin dokularındaki ilaç kalıntılarıyla bağlantılı olduğunu belirterek, şunları kaydetti: “Elde ettiğimiz sonuçlar yasadışı uyuşturucuların tatlı su ekosistemlerine salınmasının balıklarda bağımlılığa neden olduğunu ve bireysel veya popülasyon seviyelerinde habitat tercihlerini beklenmedik olumsuz sonuçlara neden olacak şekilde değiştirdiğini gösterdi.”

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