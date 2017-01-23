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Nejat İşler, hangi diziyle ekrana gelecek?

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Nejat İşler, hangi diziyle ekrana gelecek?
“Nejat İşler, Gümüşlükspor’a maddi destek sağlamak istiyor”

"Bir daha dizi yapmak istemiyorum” diyen ünlü oyuncu Nejat İşler, Bodrum Masalı dizisinin kadrosuna katıldı.

Medyatava’da yer alan habere göre, Nejat İşler'in, Timuçin Esen ve Şevval Sam'ın başrollerini payrollerini paylaştığı Kanal D'nin sevilen dizisi Bodrum Masalı'nda birkaç bölümlüğüne konuk oyuncu olarak yer alacağı öğrenildi.

Yaşamını Gümüşlük’te sürdüren İşler'in dizi setlerine dönmesinin bir nedeni de, yönetiminde bulunduğu Gümüşlükspor’a maddi destek sağlamak istemesi olduğu konuşuluyor.

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