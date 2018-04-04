Nekibzade’den Rum ve Türk yönetimlerine çağrı

Lefke Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Vehit Nekibzade, Aplıç ve Derinya kapılarının mutlaka eş zamanlı olarak açılması gerektiğini kaydederek, iki toplumun yönetimlerine “Üzerinize düşeni yapınız” diyerek seslendi.

Sınır kapıları konusunda yazılı açıklama yapan Vehit Nekibzade, Aplıç’ın açılma zamanının gelip geçtiğini, Güney’deki çalışmaların bilerek veya bilmeyerek uzatıldığını, Şubat 2018 hedefinin Eylül 2018’e ertelenmesinin hoş olmadığını söyledi.

Açılan diğer sınır kapıları gibi Aplıç’ın da barış yolunda mesafe alınmasına katkı sağlayacağını vurgulayan Vehit Nekibzade, “Kabinlerin bir an önce yerleştirilmesi, elektrik, su ve telefon bağlantılarının sağlanması Lefke – Aplıç kapısının açılacak duruma getirilmesi KKTC hükümetinden talebimizdir” dedi.

Vehit Nekibzade, “Güney Kıbrıs yönetimine makul süre tanındıktan sonra Aplıç ve Derinya kapıları tek taraflı ama mutlaka ve mutlaka eş zamanlı olarak açmalı” ifadelerini kullandı. Nekibzade, Yeşilırmak- Pirgo kapısından önce Lefke- Aplıç kapısının açılmasının gündemde olduğunu da anımsatarak, Kıbrıslı Rumların özellikle Lefkoşa Hastanesine ulaşmada yaşadıkları zorlukları gündeme getirmeleriyle Lefkelilerin sırasını Yeşilırmak – Pirgo’ya bıraktığını belirtti.