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Nektarin, babutsa, molehiye, domateste limit üstü veya tavsiye dışı ilaç bulundu

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Tarım Dairesi’nin bu haftaki gıda denetimlerinde, ithal nektarin ile yerli babutsa, molehiya ve domateste limit üstü veya tavsiye dışı bitki koruma ürünü saptandı.
Nektarin, babutsa, molehiye, domateste limit üstü veya tavsiye dışı ilaç bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 19-25 Temmuz tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerden alınan numuneler, Devlet Laboratuvarı'nda analizler edilerek sonuçlar Avrupa Birliği pestisit limitlerine göre değerlendirildi.

Açıklamada, ithal ürünlerden alınan 27 numunenin 26’sının temiz çıktığı, Selgün Ticaret Ltd.'e ait nektarinde limit üstü bitki koruma ürününe rastlandığı için bu ürünün firmanın isteği üzerine imha veya menşeine iade edileceği belirtildi.

Yerli ürünlerden alınan 29 numunenin 26’sının temiz olduğu; tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen iki ve limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen bir numuneye rastlandığı kaydedildi.

Serdarlı sakini Murat Tufan’a ait babutsada ve Zümrütköy sakini Kaffari Çakır’a ait molehiyada tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı bu ürünler imha edildi. 

Tepebaşılı üretici Savaş Ozan’a ait domateste ise limit üstü bitki koruma ürününün üçüncü numune alımında da limit altına düşmemesinden dolayı ürünlerin imhasına karar verildi.

 

 

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