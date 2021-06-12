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Nektarin, Üzüm ve Şeftali'ye dikkat!

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Tarım Dairesi 4-10 Haziran tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
Nektarin, Üzüm ve Şeftali'ye dikkat!

Tarım Dairesi 4-10 Haziran tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

İthal ürünlerden 14 numunenin tümü temiz çıkarken, yerli 27 numunenin üçünde limit üstü bitki koruma birinde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitler Çizelgesi’nde değerlendirildi.

İthal ürünlerden 14 numunenin hiçbirinde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmedi.

Yerli ürünlerden ise 27 numuneden 23 numune temiz çıkarken, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 3 ürün ve tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edilen 1 ürüne rastlandı.

“NEKTARİN ÜZÜM VE ŞEFTALİDE LİMİT ÜSTÜ BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ … MAYDANOZDA TAVSİYE DIŞI BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ TESPİT EDİLDİ”

Yedidalga köyü sakinlerinden Yedez Ertarkan’a  ait nektarin ve şeftalide, Tatlısu köyü sakinlerinden Salim Yalçın’a ait üzümde limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.

Gazimağusa sakinlerinden Gülay Yürütmen’e ait maydanozda ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

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