Nektarinde dünya rekoru: En ağır nektarin Kıbrıs’tan

Larnaka’da üretilen nektarin Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en ağır nektarini olarak girdi.
9 santim çapında olan meyvenin ağırlığı 500 gram.
Rekorlar kitabına girmeye hak kazanan meyve daha sonra yenildi.
Larnaka’da üretilen nektarin Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en ağır nektarini olarak girdi.
9 santim çapında olan meyvenin ağırlığı 500 gram.
Rekorlar kitabına girmeye hak kazanan meyve daha sonra yenildi.
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