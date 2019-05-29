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Nektarinde dünya rekoru: En ağır nektarin Kıbrıs’tan

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Larnaka'da yetiştirilen bir nektarin Guinness Rekorlar Kitabına girmeye hak kazandı.
Nektarinde dünya rekoru: En ağır nektarin Kıbrıs’tan

Larnaka’da üretilen nektarin Guinness Rekorlar Kitabı'na dünyanın en ağır nektarini olarak girdi.

9 santim çapında olan meyvenin ağırlığı 500 gram.

Rekorlar kitabına girmeye hak kazanan meyve daha sonra yenildi. 

nekta.jpg

 

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