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Nelli Bube’nin 30 eserden oluşan kişisel resim sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı

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Kazakistanlı ressam Nelli Bube’nin 40 farklı teknik kullanarak Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 30 yağlı boya eserden oluşan kişisel resim sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı.
Nelli Bube’nin 30 eserden oluşan kişisel resim sergisi Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan serginin açılışında, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ve eşi Özay Günsel, rektör yardımcıları, dekanlar, enstitü müdürleri, öğretim elemanları ve misafir sanatçılar hazır bulundu.

Serginin açılışında Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu ile Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Sadıkoğlu: “Sanatçının Kendine Has Oluşturduğu Teknikler Eserlerde Kullanıldı…”

Serginin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, sanatçıların bir model olduğunu ifade ederek, resimle uğraşmanın güzel bir örnek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sadıkoğlu, “Kazakistan Onursal Sanatçılarından olan Nelli Bube’nin, sergisi bir sanatçının ruhunun dışa vuruşudur. Resim dışında sanatın diğer cevherleri olan seramik, mozaik ve grafik alanlarına da ilgi duyuyor. Çocukluğundan beri sanatın içinde olan Bube, sanatın her alanında çok yetenekli bir şahsiyet olduğunu ispatlamıştır. Sanatı, dünyayı keşfetme aracı olarak değil aynı zamanda kendi duygularını, düşüncelerini yansıtmak aracı olarak da nitelenmiştir. Kendi izlenimlerini ve dünya algılarını renk ve çizgiler vasıtasıyla çalıştı. Ulusal tarih temasında çalışan sanatçı halkının farklı tarihlerde yaşadığı olayları eserlerinde yansıtıyor. Eserlerinde oluşturduğu teknik kendine hastır. Eserleri Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin ayrılmaz bir parçası olacaktır” diye konuştu.

Turizm ve Çevre Bakanı Ataoğlu: “ Yakın Doğu Üniversitesinin Her Şeye Yön Veren Atılımlarını Gururla İzliyoruz…”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da yaptığı konuşmada, ülkenin tanıtılması ile ilgili yapılan bütün atılımlar sonrası elde edilmeye çalışılan başarıları kendilerinden daha önce her konuda Yakın Doğu Üniversitesi’nin yaptığını belirtti.

Bakan Ataoğlu: “Gururla bir adım geriden izlediğimiz, sadece sanata ve sanatçıya değil ülkesine verdiği önem ile yapmış olduğu yatırımlarla her şeye yön veren ve vesile olan Yakın Doğu Ailesine teşekkür etmek gerekiyor” dedi.

Birçok ülke ve Türkî Cumhuriyetlerden elçi vasıtası konumunda olan sanatçıların ne kadar önem arz ettiğini hepimiz biliyoruz diyen Bakan Ataoğlu, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan’dan sanatçıların aramızda olduğunu ve bu sanatçıların eserlerinin Yakın Doğu Üniversitesi’nde sergilendiğini belirtti.

Yakın Doğu Ailesine ülkenin tanıtılmasına ve kültür sanatın kalkınmasına koyduğu katkıdan dolayı teşekkür eden Bakan Fikri Ataoğlu, güzel günlere daha şahitlik edilecek olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti.

Gümüş Anahtar Ödülü Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu tarafından Kazakistan Sanatçısı Nelli Bube’ye “Gümüş Anahtar Onur Ödülü” takdim edildi.

Nelli Bube: “Asya İle Avrupa’yı Birleştiren İpek Yolu Gibi Yakın Doğu Üniversitesi Günümüzde Sanatla Türk Devletlerini Birleştiriyor…”

Ödül takdimi sonrası konuşan Nelli Bube, Kişisel Sergisi’ni açması için kendisine fırsat sunan Kurucu Rektör Dr. Suat İrfan Günsel’e şükranlarını sundu. Serginin tüm Türk dünyasına ait olduğunu belirten Bube, “Türk Halkalarının tarihi Altay Dağlarından ve büyük Kazakistan bozkırlarında başlar. Bu topraklardan geçen her halk kendi geleneklerinden ve dininden bir parça bırakmıştır. Bu birikim dünyanın sanat ve kültürünün mirasıdır. Çalışmaların ana konuları barış, işbirliği, doğa ile iç içe oryantalist kadın ve adam figürlerinden oluşuyor. Eslerimde savaş sahneleri yoktur. Türk halkalarının kültürlerinde benzerlikler var ama en önemlisi dostluk, kardeşlik ve işbirliğidir. Türk dünyasının sanat ve kültürünü bir çatı altında barındıracak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi dünyada ilk ve tektir. Asya ile Avrupa’yı birleştiren İpek Yolu’nu günümüzde Yakın Doğu Üniversitesi Türk Devletlerini sanatla birleştiren bir köprü olarak yeniden inşa ediyor. Sergimin müzede iz bırakmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.

Sergi Kurdelesi Kesildi…

Daha sonra sergi kurdelesi kesilerek serginin açılışı gerçekleştirildi. Kazak göçebelerinin tarihini, kültürünü ve geleneklerini anlatan resimleri içeren sergi, hafta içi 8.30-16.00 saatleri arasında Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda izlenebilecek.

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