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Nelli Bube’nin 40 Farklı Teknikle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Özel Olarak Hazırladığı sergi açılıyor

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Kazakistan Sanatçısı Nelli Bube’nin 40 Farklı Teknikle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Özel Olarak Hazırladığı ve 30 Eserden Oluşan Kişisel Resim Sergisi Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Tarafından Açılıyor…
Nelli Bube’nin 40 Farklı Teknikle Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Özel Olarak Hazırladığı sergi açılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 9 Mayıs 2019 Perşembe günü, saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Kazak göçebelerinin tarihini, kültürünü ve geleneklerini anlatan resimleri içeren sergide, ana çalışma olarak 7 bölümden oluşan “Büyük İpek Yolu” panoraması eseridir. Eserde, Avrasya kıtasının halkını bir araya getiren Çin, Hindistan, Orta ve Küçük Asya, Avrupa ticaret yollarının içinden geçtiği kültürel bölgelerin yansımaları işlendi. Eserlerinde farklı teknikler kullanan ressam tuval üzerine resim, rölyef resim ve grafik kullanıyor.

Nelly Bube Kimdir?

18 Haziran 1949’da Karaganda şehrinde doğan Nelly Bube, Kazakistan Cumhuriyeti Ressamlar Birliği üyesidir. Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi Akademisyeni ve Kazakistan Cumhuriyeti Onurlu Kültür Emekçisi olan Bube, 1964-1968 yılları arasında Almatı’daki Nikolai Gogol Sanat Okulu’nda,1971-1977 yılları arasında da Kazak Abay Devlet Pedagoji Enstitüsü’nde eğitim aldı. 1979’dan 1990’a kadar yayıncılık sektöründe çalışan Bube, 1997’den beri sergi faaliyetlerinde bulunuyor. 2004’te Astana’da “İnsan ve Sanat” yarışmasının Büyük Ödülü’nü kazanan sanatçı, 2004’te Cenevre’de kişisel “Göçmenler ve Kültür” temalı kişisel sergisini açtı.  2005’te Paris’te “Kazak Arabesk” 2012’de Oslo’da “İncil Itits” adı altında kişisel sergiler düzenledi. Uluslararası sergilerin aktif katılımcısı olan Nelly Bube, 2004 yılında Atina’da “ARTIADA-2004”, 2008 yılında Prag’da    “Çok Taraflı Asya” ve 2008 yılında Astana’da “Taşınabilir Uluslararası Sergi” adlı sergilerde yer aldı.  Sanatçının çalışmaları Kazakistan müzelerinde ve Avrupa, Amerika ve Rusya’daki özel koleksiyonlarda yer alıyor. 

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