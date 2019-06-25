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Nelli Bube’nin Kişisel Resim Sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor

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Kazakistanlı ressam Nelli Bube’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 20 eserden oluşan Kişisel Resim Sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.
Nelli Bube’nin Kişisel Resim Sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılıyor

Kazakistanlı ressam Nelli Bube’nin Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı ve 20 eserden oluşan Kişisel Resim Sergisi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, serginin açılışı, 28 Haziran 2019 Cuma günü, saat 09.00’da, Yakın Doğu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Eserlerinde yarı dekoratif bir stil kullanan sanatçı Kazakistan kültürüne sadık kalırken, Kıbrıs'ın güzelliğine duyduğu hayranlığı "Blooming Cyprus" ve "Kuzey Kıbrıs'ın Renkleri" adlı çalışmalarında yansıttı. Eserlerinde farklı teknikler kullanan ressam tuval üzerine resim, rölyef resim ve grafik kullanıyor.

Nelli Bube daha önce de 40 eserden oluşan “Büyük İpek Yolu” teması ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi kapsamında ilk kişisel resim sergisini açtı.

Nelli Bube Kimdir?

18 Haziran 1949’da Karaganda şehrinde doğan Nelli Bube, Kazakistan Cumhuriyeti Ressamlar Birliği üyesidir. Kazakistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi Akademisyeni ve Kazakistan Cumhuriyeti Onurlu Kültür Emekçisi olan Bube, 1964-1968 yılları arasında Almatı’daki Nikolai Gogol Sanat Okulu’nda, 1971-1977 yılları arasında da Kazak Abay Devlet Pedagoji Enstitüsü’nde eğitim aldı. 1979’dan 1990’a kadar yayıncılık sektöründe çalışan Bube, 1997’den beri sergi faaliyetlerinde bulunuyor. 2004’te Astana’da “İnsan ve Sanat” yarışmasının Büyük Ödülü’nü kazanan sanatçı, 2004’te Cenevre’de kişisel “Göçmenler ve Kültür” temalı kişisel sergisini açtı. 2005’te Paris’te “Kazak Arabesk” 2012’de Oslo’da “İncil Itits” adı altında kişisel sergiler düzenledi. Uluslararası sergilerin aktif katılımcısı olan Nelli Bube, 2004 yılında Atina’da “ARTIADA-2004”, 2008 yılında Prag’da “Çok Taraflı Asya” ve 2008 yılında Astana’da “Taşınabilir Uluslararası Sergi” adlı sergilerde yer aldı. Sanatçının çalışmaları Kazakistan müzelerinde ve Avrupa, Amerika ve Rusya’daki özel koleksiyonlarda yer alıyor.

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