“NEMESİS 2017” tatbikatı MEB'de yapıldı

“NEMESİS 2017” kod isimli çokuluslu tatbikat, Rum tarafının tek yanlı “Münhasır Ekonomik Bölge” ilan ettiği alanda dün icra edildi.

Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis, tatbikat çerçevesinde yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs’ın Doğu Akdeniz’deki rolünün arttığını savundu.

Fileleftheros, RMMO dışında İsrail, Fransa, Yunanistan ve Birleşik Krallık silahlı kuvvetlerinin, Avrupa Deniz Güvenliği Örgütü (EMSA) ve EDT Offshore ile Saipem S.p.A şirketlerine ait gemilerin katıldığı tatbikatta sondaj platformunda olası kaza veya deniz kirliliği benzeri durum senaryosu canlandırıldığını yazdı.

Habere göre, tatbikatın sevk ve idaresi Larnaka’daki “Zinon Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi” tarafından, katılımcı ülkeler ve Rum yönetiminin yetkili birimleri (RMMO, polis, liman polisi, Deniz ve Hava kuvvetleri komutanları, Enerji, Jeolojik Araştırma, Çevre ve Meteoroloji daireleri) işbirliğinde gerçekleşti.

Savunma Bakanı Fokaidis, tatbikat çerçevesinde yaptığı konuşmada “NEMESİS” tatbikatının, alınan diğer insiyatiflerle birlikte Rum silahlı kuvvetlerinin bölgedeki “yeni rolüne işaret ettiğini” savundu. İsrail, Mısır, Ürdün ve Lübnan gibi komşu ülkeler ve önemli Avrupa ülkeleri ile oluşturdukları işbirliklerinin Güney Kıbrıs’ın bölgedeki jeopolitik rolünü, nüfuz ve olanaklarını takviye ettiklerini söyledi.

Son zamanlarda bölge ülkelerinden savunma bakanlarının ilk kez Güney Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini, önümüzdeki dönemlerde başka ziyaretler de olacağını söyleyen Fokaidis “Avrupa ve bölge ülkelerinden birçok ülkeyle ikili ve çoklu düzeyde bir dizi planlanmış tatbikat var. Programı izliyoruz ve zaman uygun olduğunda tatbikatlar ilan da ediliyor” ifadelerini kullandı.

Gazete haberinin “Türkiye Yeniden Navtex İle Kışkırtıyor” başlığıyla ayırdığı bölümünde ise Türkiye’nin, “NEMESİS” tatbikatının icra edildiği sırada “gerilim sahnesi kurmaya çalıştığını” savundu.

“Liberal” isimli elektronik gazetenin kaynak gösterildiği haberde, Türkiye’nin Navtex ilan ederek Ay. Napa ve Larnaka açıklarını da kapsayan bölgeyi; 2 ayrı navtex ile de gün boyunca Baf’ın kuzeybatı bölgesini bağladığı yazıldı. Gazete, KKTC devletinin de FIR hattı içerisinde TSK tarafından tatbikat yapılacağına dair üç ayrı ilan yaptığını ekledi.