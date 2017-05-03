Nemeth Quartet DAÜ’deydi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü'nün düzenlediği Cuma Konserleri çerçevesinde Müzik Öğretmenliği Konser Salonu'nda Nemeth Quartet çok başarılı bir konser gerçekleştirdi.

Gülen Ege Serter, Şeniz Aybulus, Elena Nayman Ünaldı ve Mutlu Varlık Kocaili adlı sanatçıların oluşturduğu Nemeth Quartet, konserden önceki gün DAÜ Müzik Öğretmenliği Programı öğrencileriyle birlikte bir atölye çalışması gerçekleştirdiler.

Konser programında ise Handel, Mozart, Beethoven, Sostakovich, Astor Piazzola, Oğuzhan Balcı ve Carlos Garder’dan eserler çalan grup, dinleyenler tarafından hayranlıkla izlendiler. Konser sonunda çiçek ve teşekkür belgeleri sunulan sanatçılar, DAÜ’den ve adadan olumlu izlenimlerle döndüler.

NEMETH QUARTET KİMDİR?

1995 yılında kurulan Nemeth Quartet, ismini kendilerini Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda müziğe başlatan ve 1995 yılında gerçekleşen trafik kazasında hayatlarını kaybeden Macar sanatçılar Istvan Nemeth (keman) ve Katalin Nemeth’ten (çello) almaktadır.

Grup, Gülen Ege Serter (keman), Şeniz Aybuluş (keman), Elena Nayman Ünaldı (viyola) ve Mutlu Varlık Kocaili’den (çello) oluşmaktadır. Gülen Ege Serter ve Şeniz Aybuluş Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda, Elena Nayman Ünaldı ve Mutlu Varlık Kocaili ise Uludağ Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda görevlerini sürdürmektedir.

Nemeth Quartet, kuruldukları yıldan bu yana pek çok uluslararası sanat festivallerine katılarak, ödüller kazanmıştır. Grup, yurt içinde ve yurt dışında konserlerini sürdürmektedir.