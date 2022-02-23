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Nemli Ortamda Saklanan Gıdalardaki Ölümcül Tehlike

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Ali Manavoğlu, badem, ceviz, kuru yemiş, kurutulmuş meyveler, pul biber gibi gıdaların nemli ve sıcak ortamlarda saklanmasıyla aflatoksin maddesinin ortaya çıktığını belirterek, "Aflatoksin, yüksek dozda tüketildiğinde ölüme yol açabilir" dedi.
Nemli Ortamda Saklanan Gıdalardaki Ölümcül Tehlike

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu, uygun koşullarda saklanmayan gıda ürünlerinin, sağlığı tehdit eder hale geldiğini söyledi. Nemli ve sıcak ortamlarda saklanan kuru yemiş, baharat gibi ürünlerde oluşan küflerle ortaya çıkan aflatoksinin bunlardan biri olduğunu aktaran Manavoğlu, küflerin doğada birçok noktada bulunabildiğini kaydetti.

Doğada 200’ün üzerinde küf çeşidi olduğunun bilindiğini anlatan Manavoğlu, “Aflatoksin, bu küflerin gıda veya yemlere bulaşması sonucu ortaya çıkar. Nemli ortamlarda saklanan badem, ceviz, kuru yemiş, kurutulmuş meyveler, pul biber gibi gıdalarda karşımıza çıkan aflatoksin insan sağlığı için zararlı bir madde. Aflatoksin yüksek dozda tüketildiğinde ölüme yol açabilir” diye konuştu.

200-300 DERECE SICAKLIĞA DAYANABİLİYOR

Aflatoksinin nemli ortamlarda saklanan kurutulmuş meyvelerde görülme ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Manavoğlu, “Bundan kurtulmak kolay da değil. Yapılacak bir ısıl işlemle gitmez çünkü 200-300 derece sıcaklığa kadar dayanabilen bir toksin madde. Bu yüzden almış olduğumuz bu ürünleri kesinlikle serin ve kuru ortamlarda saklamamız gerekiyor çünkü küfler nemli ve sıcak ortamlarda üreyebiliyor. Kurutulmuş meyvelerin üreticileri üretimden depolamaya, nakliyeye kadar kuru ve serin ortamı, uygun ambalajı uygulamalı” dedi.

Ürünlerin saklanma ve lojistik koşullarının doğru yapılması gerektiğini belirten Manavoğlu, “Baklagilleri sakladığımız gibi bu ürünleri nem olmayan kuru ve serin yerlerde saklamamız gerekiyor. Bu ürünlerde gözle görülür bir küf olmasa bile aslında orada bir küf üremesi olabilir. O nedenle saklama koşullarına çok dikkat etmemiz gerekiyor” diye konuştu.

Gıda Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Ali Manavoğlu

HAYVANLAR İÇİN DE ZARARLI

Aflatoksinin hem hayvan hem insan sağlığına zararlı olduğuna dikkat çeken Manavoğlu, şunları söyledi:

– Hayvanların tükettiği yemlerin de uygun koşullarda saklanmaması, bu küflerin üremesine yol açabilir. Bu şekildeki yemleri tüketen hayvanların sağlığına da zararlı etkisi olacaktır. Örneğin; bu yemi tüketen bir ineğin sütüne de aflatoksin bulaşmış olacaktır. Bu sütün analizi yapılmadan üretime alınması demek, bu sütten üretilen ürünlerin de aflatoksine sahip olması anlamına gelir. Bu da tüketimde insan ve hayvan sağlığı açısından zararlı olacaktır.

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