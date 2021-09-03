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Neo-Nazi gencin arkadaşını öldürme planı

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İngiltere’de neo-Nazi örgütlerinden birine üye olan 18 yaşındaki çocuğun, Asya kökenli bir arkadaşını öldürmek için 3D yazıcıdan çıkma silah satın alabilmek için para ödediği ortaya çıktı.
Neo-Nazi gencin arkadaşını öldürme planı

İngiltere’de neo-Nazi örgütlerinden birine üye olan 18 yaşındaki çocuğun, Asya kökenli bir arkadaşını öldürmek için 3D yazıcıdan çıkma silah satın alabilmek için para ödediği ortaya çıktı.

İngiltere'de Neo-Nazi örgüt üyesi 18 yaşındaki Matthew Cronjager, Asya kökenli bir arkadaşının okulda beyaz kızlarla arkadaşlık etmesine öfkelendi.

Aralık ayında sosyal medyadan “İdam etmek istediğim birini buldum” diye yazdı.

Cronjager, neo-Nazi arkadaşı gibi davranan gizli bir polis memuruna gönderdiği mesajlarda  pompalı tüfek kullanmak, kendisi ve arkadaşları için 3D baskılı ateşli silahlar üretme konusunu tartıştı.

Koronavirüs kısıtlamalarına kızıp arkadaşını öldürmek istemiş

Mahkemeye çıkan Cronjager, açıklamaları kızgın olduğu için yaptığını söyledi.

Asyalı arkadaşına kızgınlığının önemsiz olduğunu asıl koronavirüs kısıtlamalarına kızdığını belirtti.

18 yaşındaki genç, Asyalı arkadaşını öldürmek istediğini ancak bunu başaramayacağını söyledi.

Cronjager terör eylemleri hazırlamak ve saldırıları teşvik eden bir sosyal medya kanalı yönetmekle suçlanıyor.

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