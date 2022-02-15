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Neofitu, ABD’li Yetkili Olson İle Bir Araya Geldi

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Neofitu, ABD’li Yetkili Olson İle Bir Araya Geldi
Neofitu, ABD’li Yetkili Olson İle Bir Araya Geldi

DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun dün, ABD Dışişleri Bakanlığı, Güney Avrupa ve Avrasya Konuları Ofisi Güney Avrupa ve Kafkasya’dan Sorumlu Bakan Yardımcısı Vekili Erica Olson ile bir araya geldiği belirtildi.

Alithia gazetesi görüşmede, DİSİ Uluslararası İlişkiler Sekreteri Yorgos Hacıyeorgiu ve ABD’nin Kıbrıs Büyükelçisi Judith G. Garber’in de yer aldığını yazdı.

Gazete, DİSİ’den yapılan resmi açıklamaya dayanarak, görüşmede, Kıbrıs sorundaki gelişmelerin yanı sıra Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in “Güven Yaratıcı Önlemler” önerisinin ele alındığını belirtti.

Habere göre açıklamada “GYÖ’lerin benimsenmesinin Kıbrıslı Türklere yönelik olumlu bir adımı teşkil edeceği böylelikle Kıbrıs sorununun çözümüyle ilgili üzerinde anlaşmaya varılan zeminde diyaloğun yeninden başlaması yolunun açılacağı” da ifade edildi.

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, üzerinde anlaşmaya varılan çözüm zeminindeki ABD’nin net tezlerinden dolayı teşekkürlerini de sundu.

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