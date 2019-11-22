Neofitu, Avrupa Halk Partisi Başkanlığı’na seçilemedi

Politis gazetesi, Neofitu’nun oylamada sonuncu geldiğini ancak toplantıda Türk eylemlerinin bölgedeki “yasadışı faaliyetlerini” kınayan bir karar üretildiğini yazdı.
Haberde, DİSİ’nin karardan memnun olduğu da ifade edildi.
Politis gazetesi, Neofitu’nun oylamada sonuncu geldiğini ancak toplantıda Türk eylemlerinin bölgedeki “yasadışı faaliyetlerini” kınayan bir karar üretildiğini yazdı.
Haberde, DİSİ’nin karardan memnun olduğu da ifade edildi.
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