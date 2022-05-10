Neofitu Avrupalı Büyükelçilerle Görüştü

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Avrupalı Büyükelçileri Türkiye’ye Kıbrıs sorununun çözümü için baskı yapması çağrısında bulundu.

Fileleftheros gazetesinin haberine göre, Avrupa Günü münasebetiyle dün düzenlenen çalışma yemeğinde konuşma yapan Neofitu, AB’ye üye devlet olarak yükümlülüklerinin farkında olduklarını kaydederek, “işgali teorik algılamadıklarını, bizzat yaşadıklarını” dile getirdi.

Habere göre Neofitu, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinde bahane ettiği şeye benzer bir bahaneyle “Türk işgalini” yaşadıklarını ve yöntemin de benzer, trajik ve insanlık dışı olduğunu kaydetti.

Neofitu, AB’nin en doğusundaki bölgenin ne yazık ki barış, özgürlük ve ilerleme gibi haklardan yararlanamadığını belirtirken, Dipkarpaz’a da atıfta bulunarak, burada “Kıbrıs’ın ve AB’nin egemenliği bulunmadığını ve bu utanca bir an önce son verilmesi gerektiğini” söyledi.

Habere göre Neofitu, Avrupa’nın, Rusya’ya uygulanan yaptırımlar Türkiye’ye uygulanmadığında Kıbrıslı Rumların ne hissettiğini anlaması gerektiğini ifade etti.