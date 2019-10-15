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Neofitu Belgrad’da konuştu

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Belgrad’da katıldığı Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141’inci Genel Kurul Toplantısı sırasında Türkiye’nin Suriye operasyonunu kınadı.
Neofitu Belgrad’da konuştu

Fileleftheros gazetesi Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in başkanlık ettiği ve de  DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile Milletvekili Skevi Kukuma’nın yer aldığı heyetin,  Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan  Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141’inci Genel Kurul Toplantısına katıldığını yazdı.

Habere göre Neofitu, toplantı sırasındaki müdahalesinde, Türkiye’nin, “barışı sağlamak ve insani nedenlerden dolayı müdahalede bulunduğunu” söylediğini  ortaya koyarak  “başka bir ülkeyi işgal etmesinin, bilindik bir tutum olduğunu” ifade etti.

Neofitu, “Türkiye’nin, 1974 yılında Kıbrıs’ı, şimdi de Suriye’yi işgal ettiğini” dile getirdi

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