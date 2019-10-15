Neofitu Belgrad’da konuştu

Fileleftheros gazetesi Rum Meclis Başkanı Dimitris Şilluris’in başkanlık ettiği ve de DİSİ Başkanı Averof Neofitu ile Milletvekili Skevi Kukuma’nın yer aldığı heyetin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141’inci Genel Kurul Toplantısına katıldığını yazdı.

Habere göre Neofitu, toplantı sırasındaki müdahalesinde, Türkiye’nin, “barışı sağlamak ve insani nedenlerden dolayı müdahalede bulunduğunu” söylediğini ortaya koyarak “başka bir ülkeyi işgal etmesinin, bilindik bir tutum olduğunu” ifade etti.

Neofitu, “Türkiye’nin, 1974 yılında Kıbrıs’ı, şimdi de Suriye’yi işgal ettiğini” dile getirdi