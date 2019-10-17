  • BIST 94.270
  • Altın 281,716
  • Dolar 5,8812
  • Euro 6,5147
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Neofitu görev süresi dolan Yunan Büyükelçi Fotopulos ile görüştü

» »
DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, görev süresi dolan Yunanistan’ın Güney Kıbrıs Büyükelçisi İlias Fotopulos’u kabul ettiği belirtildi.
Neofitu görev süresi dolan Yunan Büyükelçi Fotopulos ile görüştü

Fileleftheros gazetesine göre, DİSİ merkezinde gerçekleştirilen görüşmede, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Fotopulos’a anı hediyesi sunarak “Kıbrıs’taki her Yunan elçinin, Kıbrıs’taki helenizmin temsiliyeti olduğunu” söyledi.

Katkılarından dolayı Fotopulos’a teşekkürlerini sunan Neofitu, Fotopulos’a hitaben, Fotopulos’un Kıbrıs’ta sadece Yunan sesi değil, sağduyu ve basiretin de sesi olduğuna vurgu yaptı. 


Fotopulos ise aralarındaki işbirliğinden dolayı Neofitu’ya teşekkürlerini sunarken “Garip duygularla ayrılıyorum, bir yandan bir görevimi tamamladım, diplomat olarak görevler sona ermektedir, diğer yandan da çok sevdiğim bir ülkeden ayrılıyorum” ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elverişsiz hava şartları güneyde de etkili oldu16 Ekim 2019 Çarşamba 12:14
  • Conis Rusya’nın desteğini aldı16 Ekim 2019 Çarşamba 11:13
  • Taraflar üçlü zirve için Genel Sekreteri bekliyorlar16 Ekim 2019 Çarşamba 11:10
  • Güney Kıbrıs’tan polisiye haberler15 Ekim 2019 Salı 17:00
  • “Yaptırımlar için ok yaydan çıktı”15 Ekim 2019 Salı 13:13
  • Limasol’daki bisiklet yolu tartışmalara neden oldu15 Ekim 2019 Salı 13:08
  • Güney Kıbrıs’a kasım ortasına kadar 58 bin grip aşısı gelecek15 Ekim 2019 Salı 12:29
  • “Akdeniz Haber Ajansları İttifakı” Güney Kıbrıs merkezli kâr gütmeyen şirkete dönüştürüldü15 Ekim 2019 Salı 12:01
  • Cumhurbaşkanı Akıncı’nın eleştirilere verdiği yanıt Rum basınında15 Ekim 2019 Salı 11:55
  • Yunan Maliye Bakanı Staykuras Rum Maliye Bakanı Yeorgiadis ile bir araya geldi15 Ekim 2019 Salı 11:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti