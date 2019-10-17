Neofitu görev süresi dolan Yunan Büyükelçi Fotopulos ile görüştü

Fileleftheros gazetesine göre, DİSİ merkezinde gerçekleştirilen görüşmede, DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Fotopulos’a anı hediyesi sunarak “Kıbrıs’taki her Yunan elçinin, Kıbrıs’taki helenizmin temsiliyeti olduğunu” söyledi.

Katkılarından dolayı Fotopulos’a teşekkürlerini sunan Neofitu, Fotopulos’a hitaben, Fotopulos’un Kıbrıs’ta sadece Yunan sesi değil, sağduyu ve basiretin de sesi olduğuna vurgu yaptı.



Fotopulos ise aralarındaki işbirliğinden dolayı Neofitu’ya teşekkürlerini sunarken “Garip duygularla ayrılıyorum, bir yandan bir görevimi tamamladım, diplomat olarak görevler sona ermektedir, diğer yandan da çok sevdiğim bir ülkeden ayrılıyorum” ifadesini kullandı.