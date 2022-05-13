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Neofitu: Güçlü ve refah içerisindeki Yunanistan, güçlü ve refah içerisindeki Kıbrıs demektir

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu, Helenizm’in tek kaderi olduğunu ve bunun da, bölgedeki jeopolitik gelişmelerle şekillendiğini söyledi.
Neofitu: Güçlü ve refah içerisindeki Yunanistan, güçlü ve refah içerisindeki Kıbrıs demektir

Fileleftheros gazetesinin haberine göre “Nea Dimokratia” partisinin dün düzenlenen kongresinde konuşma yapan Neofitu, Avrupalı, prestijli, özgüvenli ve güçlü bir Yunanistan’ın “bağımsız, birleşik ve güvenli bir Kıbrıs” için şart olduğunu dile getirerek, güçlü ve refah içerisindeki Yunanistan’ın, güçlü ve refah içerisindeki Güney Kıbrıs anlamına geldiğini kaydetti.

Habere göre Neofitu, Kiriakos Miçotakis liderliğindeki Yunanistan’ın bölge için güvenilir bir istikrar unsuru olduğuna ifade ederek, Yunanistan devletinin “saldırgan ve öngörülemez Türkiye” karşısında önleyici gücünü sürekli geliştirdiğini savundu.

Bu çerçevede Güney Kıbrıs ile Yunanistan’ın çabasının ortak olduğunu vurgulayan Neofitu, Akdeniz’deki Fransa, İsrail, Mısır gibi ülkelerle deniz güvenliği ve barışı için ortak hareket ettiklerini ve bu işbirliğinden Türkiye’nin de, Kıbrıslı Türklerin de bazı önkoşullar çerçevesinde muaf tutulmadığını söyledi.

Neofitu, bu önkoşulların farklılıkların Uluslararası Hukuk zemininde barış içerisinde çözülmesi, toprak bütünlüğüne, AB ilke ve değerlerine saygı duyulması ve Kıbrıs sorununun iki toplumlu ve iki bölgeli federasyon çerçevesinde çözülmesi olduğunu ifade etti.

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