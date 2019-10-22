  • BIST 97.948
  • Altın 279,411
  • Dolar 5,8361
  • Euro 6,5022
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Neofitu: “Hellim ulusal zenginliktir”

» »
DİSİ Başkanı Averof Neofitu, hellimin, ulusal zenginlik ve “kazanılması gereken milli bir mesele” olduğunu ifade etti.
Neofitu: “Hellim ulusal zenginliktir”

Alithia gazetesi DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun, “Athienu” (Kiracıköy) bölgesi peynir üreticileri kabul ettiğini yazdı.

Habere göre Neofitu, görüşme çerçevesinde yapmış olduğu açıklamada, hellimin; değerinin tavanı olmayan, ulusal bir zenginlik olduğuna dikkati çekti.

Neofitu, bunun; herkes tarafından farkına varılması ve herkesin işbirliği içerisinde olması, sorunların çözülmesi gerektiğini çünkü nihayetinde hellimi, Bulgarların, Romanyalıların, Macarların, İngilizlerin satacağını, kendilerinin ise tartışmaya devam edeceğini söyledi.

Bulgaristan’ın hellim konusundaki faaliyetlerinin sorulması üzerine Neofitu, bu devletin, yıllar sonra, görüşler üzerinde uzlaşma sağlamak ve ne istediğine ne istediklerine karar vermek için ortak bir bileşke bulacağını aksi takdirde kendilerinin hellimi tartışacağını geriye kalanların ise bunu satacağını belirtti.

STEFANU

Habere göre AKEL Basın Sözcüsü Stefanos Stefanu ise yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs’ın, hellimi, “menşe ismi korumalı ürün” (P.O.P) olarak koruyamaması durumunda bunun affedilmez olacağını söyledi.

Stefanu, hellim aleyhine bugün gelişmekte olan çeşitli hukuki süreçlerin, Kıbrıs içinde ve dışındaki büyük ekonomik çıkarlarla alakasız olmadığını belirtti ve tüm bunlara yönelik tek yanıtın hellimin, “menşe ismi korumalı ürün” olarak patentinin bir an evvel alınması olacağını ifade etti.

Gazete AKEL Avrupa Parlamentosu üyesi Yorgos Yeorgiu’nun da Avrupa Komisyonu’na;  hellim patentine ilişkin sürecin neden geciktiği sorusunu sorduğunu yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nikolas Skuridis Kozanköy'de mutlu21 Ekim 2019 Pazartesi 14:16
  • Stefanu’dan Rum hükümetine eleştiri21 Ekim 2019 Pazartesi 14:14
  • Güney Kıbrıs’ta dün etkili olan yağış zarara yol açtı21 Ekim 2019 Pazartesi 14:13
  • Hellim için “BBQLOUMI”ye karşı hukuk savaşı21 Ekim 2019 Pazartesi 12:27
  • Sergidis’ten kayıp yakınlarına çağrı21 Ekim 2019 Pazartesi 11:31
  • Neofitu’dan yeni açıklamalar21 Ekim 2019 Pazartesi 11:22
  • Anastasiadis Başsavcı’dan 15 bin euro az kazanıyor21 Ekim 2019 Pazartesi 11:06
  • BM, 3’lü görüşmeye ağırlık veriyor21 Ekim 2019 Pazartesi 11:03
  • Rum AP Milletvekili: “Doğrudan Ticaret Tüzüğü’nün dondurulması bizim için güvenli çözüm”19 Ekim 2019 Cumartesi 14:08
  • KKTC' üzerinden Hollanda'ya kaçmıştı: Uyuşturucu taciri Rum Hollanda’da yakalandı19 Ekim 2019 Cumartesi 14:03
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti