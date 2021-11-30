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Neofitu: İki ayrı devlet önerisini asla kabul etmeyeceğiz

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu, İspanya’da yaptığı temaslar çerçevesinde “iki ayrı devlet önerisini asla kabul etmeyecekleri” mesajını yineledi.
Neofitu: İki ayrı devlet önerisini asla kabul etmeyeceğiz

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, İspanya’da yaptığı temaslar çerçevesinde “iki ayrı devlet önerisini asla kabul etmeyecekleri” mesajını yineledi.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun İspanya’nın başkenti Madrid’de İspanya Halk Partisi Başkanı Pablo Casado’yla görüştüğünü yazdı.

Habere göre Nofitu, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının “ayrı ve bağımsız devlet şeklindeki kabul edilemez önerisinin tarafımızca kabul edilmesi söz konusu olamaz” mesajını verdi.

İspanya Halk Partisi Başkanı Casado’nun Kıbrıs Rum tarafının bu tezine karşı “tam bir anlayış ve destek içerisinde olduğu” iddiasında da bulunan Neofitu, Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının bu önerisini destekleyecek bir AB ülkesinin de olmadığını savundu.

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