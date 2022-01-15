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Neofitu İlk Güvenoyunu Miçotakis’ten Aldı

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Atina’ya Yıldırım-Ziyarette Bulunarak Başbakan Miçotakis İle Görüştü
Neofitu İlk Güvenoyunu Miçotakis’ten Aldı

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, dün yıldırım ziyaret gerçekleştirdiği Atina’da, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le görüştü ve partinin 2023 başkanlık seçimlerinde aday olma kararını aktardı.

Alithia’nın, “Miçotakis Averof’u ‘Seçiyor’”  başlıklı haberinde, Yunanistan Başbakanı’nın Neofitu’ya desteğini “Yanında olduğumuzu ve yeni başladığın mücadelende sana güç dilediğimizi bilmeni isterim” sözleriyle dile getirdi.

Neofitu ise Miçotakis’e, Yunanistan’ın güçlü bir şekilde Güney Kıbrıs’ın yanında durup yardımcı olduğu ve Kıbrıs sorununda bütün yaptıklarından dolayı teşekkür etti; “Daha güçlü bir Yunanistan, daha güçlü bir Kıbrıs için hep güçlü olun” dedi.

Neofitu’nun, Miçotakis ile görüşmesi öncesinde Yunanistan İklim Krizi ve Koruma Politikası (Rum) Bakanı Hristos Stilianidis’le de çalışma kahvaltısında bir araya geldiği kaydedildi.

Fileleftheros da haberi “Miçotakis Desteği ile Başlangıç… Averof Atina’dan Güvenoyu Aldı ve Yarışa Giriyor” başlığıyla aktardı.

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