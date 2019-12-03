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Neofitu İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda temaslarda bulundu

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DİSİ Başkanı Averof Neofitu İngiltere temasları çerçevesinde dün İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore’la görüştü.
Neofitu İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nda temaslarda bulundu

Alithia gazetesi, DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun İngiltere temasları çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanlığı Politika Direktörü Richard Moore’la dün biraraya geldiğini yazdı.


Gazete, Neofitu’nun görüşmede, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs sorununa çözüm bulunması için müzakerelerin yeniden başlamasındaki kararlılığını dile getirdiğini belirtti.


Habere göre, Neofitu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, KKTC’deki seçimlerden önce beşli bir konferansın gerçekleştirilmesinin zor olduğu yönünde Moore’la fikir birliğinde olduklarını iddia ederek, İngiltere’nin Kıbrıs sorununun çözümüne katkı koymaya ve garantörlük konusunda varılacak uzlaşıya da uymaya hazır olduğunu öne sürdü.

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