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Neofitu, İspanya Halk Partisi Başkanı İle Görüştü

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Neofitu, İspanya Halk Partisi Başkanı İle Görüştü
Neofitu, İspanya Halk Partisi Başkanı İle Görüştü

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, dün, Güney Kıbrıs’ta bulunan İspanya Halk Partisi Başkanı Pablo Casado ile görüştü.

Fileleftheros gazetesi, DİSİ merkez binasında yer alan görüşmede, Neofitu ve Casado’nun görüşme sırasında ortak ilke ve değerlerden söz ettiklerini yazdı.

Habere göre DİSİ Başkanı Averof Neofitu, yaptığı açıklamada, Casado’nun, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, (her iki ülkenin) MEB’lerindeki egemenlik hakları ve toprak bütünlüğüne ilişkin ilkelerden söz ettiği açıklamasına atıfta bulundu.

İspanya’nın gündemini talip ettiklerini söyleyen Neofitu, kendileri için yasa dışı olan Katalonya’nın bağımsızlık talebi sırasında Güney Kıbrıs olarak İspanya’nın ve ilkelerin yanında olduklarını ifade etti.

Casado’ya ithafen, İspanya’nın yeni başbakanı olması temennisinde bulunan Neofitu, İspanya’nın ayrıca Kıbrıs’ta iki devlete dayalı çözümü hiçbir zaman kabul etmemesini de diledi.

Casado ise açıklamasında, iki ülkenin sahip olduğu ortak ilke ve değerlerden söz ederek iki ülkenin ortak sorunlarından biri olan mülteci konusuna dikkati çekti.

Casado, düzensiz mülteci konusunda ortak güvenlik ve savunma politikasına gereksinim olduğunu da ifade etti.

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