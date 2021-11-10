  • BIST 1.616,160
  • Altın 575,53
  • Dolar 9,8133
  • Euro 11,3410
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKASeçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Önerisi’ne İlişkin Görüş Gönderme Süresi 12 Kasım’da Sona Erecek

Neofitu, İsrail ve Almanya’nın Güney Kıbrıs büyükelçileriyle görüştü

» »
DİSİ Başkanı Averof Neofitu, İsrail ve Almanya’nın Güney Kıbrıs büyükelçileriyle temaslarda bulundu.
Neofitu, İsrail ve Almanya’nın Güney Kıbrıs büyükelçileriyle görüştü

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, İsrail ve Almanya’nın Güney Kıbrıs büyükelçileriyle temaslarda bulundu.


Fileleftheros gazetesinin haberine göre, DİSİ’den yapılan yazılı açıklamada, Neofitu’nun İsrail Büyükelçisi Oren Anolik ve Almanya Büyükelçisi Anke Schlimm’le olağan birer görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.


Habere göre, Neofitu, her iki büyükelçiyle gerçekleştirdiği görüşmelerine Kıbrıs sorununa ağırlık vererek Kıbrıs Rum tarafının, çözüm müzakerelerinin üzerinde uzlaşılmış temel çerçevesinde yeniden başlaması yönündeki tezini yineledi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rum Meteoroloji Dairesi'nden sarı alarm!09 Kasım 2021 Salı 21:59
  • Rum devlet hastanelerine son teknoloji yeni makineler!09 Kasım 2021 Salı 21:32
  • Güney Kıbrıs’ta 284 Yeni Vaka09 Kasım 2021 Salı 19:51
  • AKEL 15 Kasım'da ORFEA Kapısı'nda “Anti İşgal” Etkinliği Yapacak09 Kasım 2021 Salı 19:18
  • Tutuklu Bulunan Azerinin 4 Farklı Sahte Pasaport Kullandığından Söz Ediliyor09 Kasım 2021 Salı 17:41
  • Ağrotur İngiliz Üsleri Bölgesinde 23 Mülteci Tespit Edildi09 Kasım 2021 Salı 17:27
  • Safepass Kontrolü “Covscan Cyprus” Uygulamasıyla Yapılacak09 Kasım 2021 Salı 17:13
  • Ağrotur Üssü’nde Patlayıcıların Etkisiz Hale Getirilmesi Konulu Eğitim Tatbikatı Yapıldı09 Kasım 2021 Salı 16:59
  • 1997 Yılından Bu Yana Hiç Çalışmadığını İfade Etmişti09 Kasım 2021 Salı 16:41
  • Borrell’den Mavridis’in Mektubuna Yanıt09 Kasım 2021 Salı 16:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti