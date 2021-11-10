Neofitu, İsrail ve Almanya’nın Güney Kıbrıs büyükelçileriyle görüştü

DİSİ Başkanı Averof Neofitu, İsrail ve Almanya’nın Güney Kıbrıs büyükelçileriyle temaslarda bulundu.
Fileleftheros gazetesinin haberine göre, DİSİ’den yapılan yazılı açıklamada, Neofitu’nun İsrail Büyükelçisi Oren Anolik ve Almanya Büyükelçisi Anke Schlimm’le olağan birer görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.
Habere göre, Neofitu, her iki büyükelçiyle gerçekleştirdiği görüşmelerine Kıbrıs sorununa ağırlık vererek Kıbrıs Rum tarafının, çözüm müzakerelerinin üzerinde uzlaşılmış temel çerçevesinde yeniden başlaması yönündeki tezini yineledi.
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