Neofitu: Kıbrıs sorununun çözülmesinin ardından Türkiye Doğu Akdeniz'in enerji denklemine katılabilir

DİSİ başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Averof Neofitu, Kıbrıs sorununun çözülmesinin ardından Türkiye dahil bölgedeki tüm ülkelerin Doğu Akdeniz'in enerji denklemine katılabileceğini söyledi.

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"Politis" gazetesine verdiği bir röportajda Neofitu, çözümden sonra NATO'ya katılmaktan da bahsetti.

DİSİ başkanı ayrıca Akel'in Andreas Mavroyannis'in bir teknokrat olduğu ve Kıbrıs sorununda müzakereci olarak karar almadığı yönündeki argümanı hakkında yorum yapmaya davet edildi. Averof Neofitu, "Bazılarının suçlamalarına göre, Anastasiadis hükümeti Kıbrıs sorununu gömdüyse, Mavroyannis cenazeci rolünü üstlendi" dedi.

Rakibi Nikos Hristodoulidis'e atıfta bulunarak, Dışişleri Bakanı olarak sadece iki konu ile uğraşmak zorunda olduğunu, Kıbrıs sorunu ve pasaportlar olduğunu belirterek, Kıbrıs Yatırım Geliştirme Ajansı'nın Dışişleri Bakanlığı'na bağlı olduğunu belirtti.

Anastasiadis hükümetinin en yozlaşmış hükümet olduğu ve Kıbrıs meselesini gömdüğü yönündeki suçlamalara katılmadığını vurgulayan Neofitu, Cumhurbaşkanı'nın, muhalefet partilerinin adaylarla ilgili tercihlerinin, izlediği politikaları haklı çıkardığı yönündeki açıklamalarına katıldı.